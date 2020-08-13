В ОБСЕ назвали количество нарушений перемирия на Донбассе

Перемирие на Донбассе нарушили 262 раза – ОБСЕ.
С начала перемирия на Донбассе 27 июля Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала 262 нарушения.
Как говорится в отчете СММ ОБСЕ, было зафиксировано 46 взрывов, два снаряда в полете, три осветительных ракеты и 211 очередей и выстрелов.
Только за последние сутки в Донецкой области миссия видела четыре нарушения режима прекращения огня – выстрелы из неизвестного оружия в районах к юго-западу от Горловки.
В Луганской области СММ ОБСЕ зафиксировала одно нарушение режима прекращения огня – выстрел из стрелкового оружия на северо-западе от участка разведения в районе Золотого.
Как писал OBOZREVATEL:
режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на линии разграничения на Донбассе начал действовать в полночь 27 июля.
Договоренности о нем были достигнуты 22 июля в рамках переговоров Трехсторонней контактной группы (Украина, РФ и ОБСЕ) в формате видеоконференции.
10 августа в СНБО озвучили итоги двух недель перемирия на Донбассе.