В Николаеве подростки с матами потушили вечный огонь: их поймали и заставили извиниться. Видео

В Николаеве разыскали трех несовершеннолетних парней, которые потушили и плевали в вечный огонь в сквере имени 68-ми десантников.

Свои действия подростки сняли на видео. 25 июля кадры были опубликованы в одном из местных пабликов, сообщается на сайте ГУ Нацполиции области (чтобы посмотреть ролик, поскролльте новость вниз).

"За считанные минуты были установлены личности всех участников события – это местные жители 14, 15 и 17 лет", – отчитались копы.

Как видно на видео, парни насмехались, используя нецензурную лексику. Один из них сказал: "Вечный огонь – не вечный".

Скрин видео

Двое подростков пока не достигли возраста, с которого наступает админответственность. За их действия будут отвечать родители. Составлен административный материал по ст. 184 КУоАП, на 17-летнего вандала – по ст. 173 КУоАП (мелкое хулиганство).

Двое несовершеннолетних публично извинились перед николаевцами. Третий участник происшествия находится в больнице.

"Я готов понести любое наказание, вплоть до того, чтобы помыть памятник. Все, что скажут сделать, я готов сделать. Мне стыдно, что я позвал ребят и предложил это сделать, а еще выражался очень некрасиво. Я извиняюсь за то, что вообще был такой инцидент", – сказал 17-летний парень.

"Я осознаю, что плохо поступил, некрасиво сделал и придется понести какое-то наказание. Стыдно перед всеми за то, что я сделал", – извинился другой участник событий.

Скриншот

Скриншот

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Лисичанске Луганской области вандалы осквернили памятник погибшим украинским военнослужащим, которые освобождали город от российских оккупантов шесть лет назад.