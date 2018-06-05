В Николаеве двое морпехов избили 70-летнего волонтера

Двое пьяных морских пехотинцев избили дежуого волонтерского поста на вокзале в Николаеве.

Об этом сообщает в Facebook командование 36 отдельной бригады морской пехоты, в которую эти военные служат.

Военные рассказали, что по данному факту назначено служебное расследование, информацию о нарушителях направили в Военную службу правопорядка и Национальную полицию.

"В рамках дисциплинарного воздействия командиром части на правонарушителей наложено взыскание "Освобождение от военной службы по служебному несоответствию", которое реализуется в ближайшее время", - добавили они.

Также командование бригады принесло извинения за поступки своих подчиненных.

В свою очередь, известная в Николаеве волонтер Ирина Абрамова сообщила "Украинформу", что матросы жестоко избили 70-летнего волонтера за то, что он не пустил их в состоянии алкогольного опьянения в волонтерский пункт, как того требуют правила его работы.

Напомним, ранее морпехи Украины устроили скандал на плацу перед президентом Петром Порошенко.