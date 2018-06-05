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В Николаеве двое морпехов избили 70-летнего волонтера

1.9тЧитать новость на украинском

Двое пьяных морских пехотинцев избили дежуого волонтерского поста на вокзале в Николаеве.

Об этом сообщает в Facebook командование 36 отдельной бригады морской пехоты, в которую эти военные служат.

Военные рассказали, что по данному факту назначено служебное расследование, информацию о нарушителях направили в Военную службу правопорядка и Национальную полицию.

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"В рамках дисциплинарного воздействия командиром части на правонарушителей наложено взыскание "Освобождение от военной службы по служебному несоответствию", которое реализуется в ближайшее время", - добавили они.

Также командование бригады принесло извинения за поступки своих подчиненных.

В свою очередь, известная в Николаеве волонтер Ирина Абрамова сообщила "Украинформу", что матросы жестоко избили 70-летнего волонтера за то, что он не пустил их в состоянии алкогольного опьянения в волонтерский пункт, как того требуют правила его работы.

Напомним, ранее морпехи Украины устроили скандал на плацу перед президентом Петром Порошенко.

Место
УкраинаНиколаев
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