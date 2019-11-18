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18 ноября • обновлено в 15:47
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Виновных накажут: в МИД Украины рассказали о суде над Россией за захват кораблей

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Несмотря на то, что Россия вернула Украине корабли, захваченные в Керченском проливе, разбирательства по этому делу продолжатся в арбитражном суде Гааги.

Об этом сообщило Министерство иностранных дел Украины в официальном комментарии на своей странице в Facebook.

"1 апреля 2019 года МИД, в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву, сообщил Российской Федерации о споре относительно нарушения ею иммунитетов трех военно-морских судов и 24 членов их экипажей. Несмотря на возвращение моряков и судов, спор продолжается, сформирован арбитражный суд, и уже 21-22 ноября в Гааге состоятся первые процессуальные слушания, на которых будут определены дальнейшие процедурные вопросы рассмотрения дела", – говорится в сообщении.

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Украинские корабли

Украинские корабли

"24 канал"

В МИД также напомнили стране-агрессору, что иммунитеты военных судов – основополагающий принцип международного обычного и морского права. Поэтому никто не имеет права их нарушать, а в случае нарушения виновные должны понести полную ответственность.

Также в главном внешнеполитическом ведомстве Украины акцентировали внимание на том, что Россия вернула захваченные корабли только спустя 358 дней после преступления. Хотя должна была сделать это сразу после появления приказа Международного трибунала по морскому праву от 25 мая 2019 года.

"После тщательной проверки и экспертизы станет ясно, в каком состоянии возвращены украинские корабли, было ли с них изъято оборудование и документация", – подчеркнули в МИД Украины.

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Тема
Обострение в Азовском море
Место
Украина
Теги
Министерство иностранных дел Украины Керченский пролив
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