В МВД высказались о наказании для киевского террориста

В МВД заверили, что Каримов будет отвечать по всей строгости закона.

В Министерстве внутренних дел заявили, что киевский террорист Сухроб Каримов будет отвечать за свои действия по всей строгости закона.

Об этом Антон Геращенко сказал в эфире телеканала "Украина 24". По его словам, сейчас мужчина находится в Службе безопасности.

"Он задержан, находится в СБУ. С ним проводятся следственные действия. Впереди будет избрание меры пресечения судом. Скорее всего, это будет безальтернативное содержание под стражей на два месяца. Дальше будет отвечать по всей строгости закона", – заверил заместитель главы МВД.

СБУ открыла уголовное производство по статье 258 (Создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины.

Геращенко уточнил, что к этому может добавиться еще одна статья – захват заложников.

"Если будет установлено, что сотрудница банка находилась вместе с ним в здании не добровольно, то тогда ему могут вменить еще и захват заложников", – пояснил он.

По словам Геращенко, мужчине грозит до 12 лет лишения свободы.

Также стало известно, что Каримов у себя на родине – в Узбекистане – с 1998 года состоял на учете на психоневрологическом учете с диагнозом "Олигофрения".

Этот диагноз, отметили в МВД, ему поставили в 10-летнем возрасте. Однако во время проживания в Украине он вел себя спокойно и к уголовной ответственности не привлекался.

Как сообщал OBOZREVATEL, 3 августа в Киеве неизвестный мужчина захватил в заложники сотрудницу "Универсал Банк", который расположен в помещении бизнес-центра "Леонардо" . В ходе спецоперации СБУ террорист был задержан.

В МВД назвали имя и показали фото террориста. Сам Сухроб Каримов заявлял, что взрывчатка сдетонирует, даже если его убьют, однако правоохранители не нашли бомбу.