В мэрию Днепра внезапно ворвались с обысками: что случилось

Служба безопасности Украины и прокуратура Днепропетровской области 18 января провели обыски в здании городского совета Днепра.

Как сообщил источник OBOZREVATEL, обыски прошли относительно уголовного производства двухлетней давности, согласно которому компания подрядчика якобы перевела бюджетные средства, полученные от подряда на счета конвертационных фирм.

Прокуратура и СБУ вместо проведения комплекса следственных действий по подрядчику, ворвались в мэрию Днепра, где провели 22 обыска.

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Как стало известно, правоохранители не нашли никаких доказательств преступной деятельности. Теперь, по данным источника, областного прокурора и СБУ ждет наказание за немотивированные следственные действия, ведь ни прокуратура, ни СБУ никак не объяснили обыски в мэрии Днепра.

"В материалах производства есть информация о том, какого подразделения горсовета это касается, но мы пока эту информацию не обнародовали. После проведения определенных следственных действий мы сможем сказать больше", — отметила пресс-секретарь прокуратуры области Александра Сараева.

Мэрия Днепра Днепр Время

В свою очередь мэр Днепра жестко прокомментировал события в здании городского совета.

"Здесь у тебя в мэрии очередные сволочи из СБУ и прокуратуры проводят очередной бессмысленный обыск", — заявил Филатов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в октябре мэр Днепра Борис Филатов просил министра внутренних дел Арсена Авакова выделить ему личную охрану, потому что возле его дома почти целый день следили за ним непонятные люди.

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