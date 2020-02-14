"Победоносие набирает обороты!" В сеть попало видео праздничной вакханалии в "ЛНР"

Террористы "ЛНР" устроили пропагандистскую акцию к 77-й годовщине освобождение Луганщины от гитлеровских войск.

К ней они приобщили студентов местных "вузов". Молодых людей переодели в шинели и ватники и заставили раздавать на трассе календари, листовки и запрещенные в Украины "георгиевские" ленточки. Видео странного действия опубликовал на своей странице в Twitter офицер ВСУ, полковник Анатолий (Штирлиц) Штефан (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Оккупированный Луганск. Год победоносия продолжает набирать обороты с колоссальной скоростью", – возмутился защитник Украины.

В "ЛНР" устроили шабаш с "победобесием" Скриншот видео

Террористы "ЛНР" устроили пропагандистскую акцию в ватниках Скриншот видео

В комментариях под роликом подписчики также ужаснулись шабашем террористов и раскритиковали фанатичность их пропаганды.

"Лучше бы туалетную бумагу раздавали", "Где-то на дальнем востоке от лютой зависти плачет солнцеликий Ын", "Ватники на видео", "А расскажут про донских казаков (бесславные выродки России), которые их убивали в годы ВОВ?", "Неизлечимая клиника, название ей – победобесие!" – пишут украинцы.

Окупований Луганськ. Рік побєдоносія продовжує набирати оберти з колосальною швидкістю.

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Как сообщал OBOZREVATEL:

тем временем в России выпустили календарь с окровавленными детьми. Его повесили к 75-летию победы во Второй мировой войне в одном из детсадов Москвы.

Кроме того, учащихся старших классов в РФ заставили написать письмо прадеду на фронт в рамках празднования 75-летия победы.

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