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14 февраля • обновлено в 18:13
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"Победоносие набирает обороты!" В сеть попало видео праздничной вакханалии в "ЛНР"

1.1т
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Террористы "ЛНР" устроили пропагандистскую акцию к 77-й годовщине освобождение Луганщины от гитлеровских войск.

К ней они приобщили студентов местных "вузов". Молодых людей переодели в шинели и ватники и заставили раздавать на трассе календари, листовки и запрещенные в Украины "георгиевские" ленточки. Видео странного действия опубликовал на своей странице в Twitter офицер ВСУ, полковник Анатолий (Штирлиц) Штефан (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Оккупированный Луганск. Год победоносия продолжает набирать обороты с колоссальной скоростью", – возмутился защитник Украины.

В "ЛНР" устроили шабаш с "победобесием"

В "ЛНР" устроили шабаш с "победобесием"

Скриншот видео

Террористы "ЛНР" устроили пропагандистскую акцию в ватниках

Террористы "ЛНР" устроили пропагандистскую акцию в ватниках

Скриншот видео

В комментариях под роликом подписчики также ужаснулись шабашем террористов и раскритиковали фанатичность их пропаганды.

"Лучше бы туалетную бумагу раздавали", "Где-то на дальнем востоке от лютой зависти плачет солнцеликий Ын", "Ватники на видео", "А расскажут про донских казаков (бесславные выродки России), которые их убивали в годы ВОВ?", "Неизлечимая клиника, название ей – победобесие!" – пишут украинцы.

"Победоносие набирает обороты!" В сеть попало видео праздничной вакханалии в "ЛНР"

"Победоносие набирает обороты!" В сеть попало видео праздничной вакханалии в "ЛНР"

"Победоносие набирает обороты!" В сеть попало видео праздничной вакханалии в "ЛНР"

"Победоносие набирает обороты!" В сеть попало видео праздничной вакханалии в "ЛНР"

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Тема
российская пропаганда
Персона
Анатолий Штефан
Место
Украина
Тег
Новости ЛНР
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hunt andres
hunt andres
Твари б а ндеровские, завидуйте молча.
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Ибрагимов Золтан
Ибрагимов Золтан
Мракобесие и только...а игра на ложках и балалайках было?
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Для х0хлов это шок, они то за гитлера болели)
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Roma Roma
Roma Roma
Захаров Дмитрий, вы блин вообще мозгами с обезьяна и поменялись! Маразматики
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