В "ЛНР" осудили своего террориста: садист пытал, убивал и насиловал людей

В "ЛНР" в 2016 году осудили террориста Сергея Коноплицкого, позывной "Маньяк".

Его обвинили в незаконном лишении свободы двух и более лиц, пытках, убийствах, похищениях мирных граждан, вымогательстве и разбоях, говорится на сайте "Миротворец".

Отмечается, что российский наемник сам признался в пытках людей, применении при этом ударов молотком и пластиковыми трубами.

В Telegram-канале "KGB files на русском" отметили, что мужчина еще в апреле 1985 года в Луганске был арестован за садистские издевательства над сверстниками, инсценировку повешения двоих девушек и изнасилования.

"Организатор этого группирования Коноплицкий С.С., 1966 года рождения принуждал своих сообщников называть его "штандартенфюрером СС", – говорится в публикации.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, на временно оккупированной территории Донбасса умер террорист "ДНР" Александр Зюбанов ("Зубр"), который принимал участие в пытках и убийствах украинцев.