В "Л/ДНР" заявили о готовности к полному прекращению огня на Донбассе

Так называемые Донецкая и Луганская "народные республики" заявили о переходе к полному бессрочному прекращению огня на Донбассе с 00:01 27 июля.

Заявления опубликованы на сайтах "народных милиций Л/ДНР".

Согласно документам, террористам на Донбассе с 27 июля запрещено использование любого вооружения, включая стрелковое оружие.

Отмечается, что командиры незаконных вооруженных формирований "провели инструктаж личного состава".

При этом в "народной милиции" подчеркнули, что в случае "агрессии со стороны противника" они готовы к "адекватным действиям".

Между тем, в "ДНР" заявили, что в оккупированные районы Донецкой области будут пропускать граждан лишь при наличии специального разрешения на въезд. А выехать из ОРДО смогут только люди с пропиской на свободной части Украины.

"27 июля КПВВ "Еленовка" будет осуществлять пропуск граждан на въезд и выезд. Время работы пункта пропуска с 09:00 до 18:00. Для выезда из ДНР необходимо иметь регистрацию (прописку) на территории Украины. Для въезда в ДНР необходимо обязательно разрешение межведомственного оперативного штаба. О работе КПВВ "Еленовка" в другие дни на въезд и выезд будет сообщено дополнительно", – говорится в сообщении.

Заявление "народной милиции ДНР" Скрин mil-lnr.info

Заявление "народной милиции ЛНР" Скрин dnronline.su

Как сообщал OBOZREVATEL, военный эксперт Константин Машовец заявил, что новый режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с 27 июля только усложнит жизнь украинским военным в зоне проведения ООС.

По словам Машовца, "вы не сможете договориться с крокодилом, чтобы он на вас не напал".