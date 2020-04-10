В "Л/ДНР" заключенные кинулись шить маски: их здоровье не проверяют

Во временно оккупированных Луганской и Донецкой областях всполошились из-за нехватки масок для защиты от коронавируса и привлекли к их пошиву заключенных из колоний, однако их здоровье перед этим никто не проверяет.

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Об этом, ссылаясь на полученную из инсайдерских источников информацию, в своем Telegram-канале сообщил офицер ВСУ полковник Анатолий Штефан (Штирлиц).

"Власти фейковых "ЛНР", наконец поняв свой прокол, неистово бросилась шить медицинские маски, но возможностей не хватает", – отметил он.

В частности, по данным его источников, в исправительной колонии г. Брянка к производству масок привлекли заключенных, но на наличие туберкулеза или других заболеваний их никто не проверял – из-за отсутствия медицинских работников.

"Похожая ситуация наблюдается в 124 колонии г. Донецк, где поставлено на поток процесс изготовления защитных костюмов и медицинских масок больными заключенными", – отметил Штефан.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские захватчики на временно оккупированных территориях Донбасса скрывают рост числа заболеваний коронавирусом.

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