В "Л/ДНР" признали критическую ситуацию с коронавирусом: что делают

Российские оккупационные администрации в Донецкой и Луганской областях ввели режим повышенной готовности на подконтрольных им территориях из-за вспышки коронавируса.

Соответствующие "указы" подписали 14 марта главари "ДНР" Денис Пушилин и "ЛНР" Леонид Пасечник.

"Л/ДНР" ввели ограничения из-за коронавируса

Так, приехавшие на оккупированную территорию Донбасса из Китая, Испании, Италии, Ирана, Южной Кореи, Франции, Германии и Украины должны обеспечить самоизоляцию на дому в течение двух недель.

При этом жителям Украины с повышенной температурой и респираторными симптомами, если они не имеют регистрации на подконтрольных "ДНР" и "ЛНР" территориях, въезд запрещается.

В "указах" не упоминается Россия, где также зафиксированы случаи коронавируса.

Как сообщал OBOZREVATEL:

в оккупированной Горловке в террористической "ДНР" началась паника из-за госпитализации женщины, прилетевший из Китая, у которой появились симптомы, напоминающие коронавирус.

Женщину госпитализировали в инфекционное отделение 10 марта. Поскольку в "ДНР" нет тестов для определения коронавируса, точной информации о диагнозе нет.

Из-за информации о 12 случаях коронавируса в "ДНР" Украина жестко ограничит въезд на мирную территорию с временно оккупированных Крыма и Донбасса.

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