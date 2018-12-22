В Крыму высадились мощнейшие боевые истребители России: первое видео

Два российских истребителя Су-30М2 совершили в субботу, 22 декабря, техническую посадку на оккупированном севастопольском аэродроме "Бельбек", где завершена реконструкция взлетно-посадочной полосы.

На одном из истребителей в аннексированній Крым прибыл командующий объединением ВВС и ПВО Южного военного округа РФ генерал-лейтенант Виктор Севостьянов, пишет "Интерфакс".

"Мы сегодня выполнили первый технический рейс двумя самолетами. Посмотрели состояние взлетно-посадочной полосы, выполнение некоторых норм", — сказал он журналистам.

Су-30М2 airwar.ru

По его словам, севастопольский аэродром после реконструкции взлетно-посадочной полосы готов к приему авиасудов всех типов.

Минобороны России в третьей декаде ноября заявило о завершении реконструкции ВПП длиной 3,45 км в "Бельбеке". Взлетно-посадочная полоса стала полосой двойного назначения — для военных и гражданских самолетов, может принимать все типы воздушных судов, включая тяжелые транспортные самолеты.

ВПП в Бельбеке Instagram Крым Инфром

ВПП в Бельбеке Instagram Крым Инфром

ВПП в Бельбеке Instagram Крым Инфром

Как сообщал OBOZREVATEL, 17 декабря стало известно, что Россия перебросит в Крым мощнейшие истребители. С Кубани на оккупированный полуостров прилетят более 10 самолетов Су-27СМ и Су-30М2. Их постоянным местом дислокации станет аэропорт "Бельбек", расположенный в Севастополе.

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.