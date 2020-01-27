В Крыму похитили французского журналиста: полиция показала преступников

Полиция определила двух злоумышленников, которые в оккупированном Крыму похитили и незаконно удерживали французского оператора телеканала "CANAL +" Дэвида Жофрийо в 2014 году.

Как сообщает пресс-служба Нацполиции, фигуранты уголовного производства были членами незаконного вооруженного формирования "самообороны Крыма".

"Иностранный оператор освещал события на оккупированном полуострове. Во время видеосъемки захвата боевиками украинских военных частей его похитили. Освободить из плена Дэвида Жофрийо удалось благодаря влиянию международной ассоциации журналистов. Представители незаконного вооруженного формирования "самооборона Крыму" согласились освободить оператора в обмен на отснятый материал", – сообщил начальник Главного управления в АР Крым и Севастополе Виталий Стрижак.

Члены "самообороны Крыма" Нацполиция

Отмечается, что злоумышленникам заочно объявлено подозрение сразу по трем статьям Уголовного кодекса Украины. Сейчас решается вопрос об объявлении подозреваемых в розыск.

Члены "самообороны Крыма" Нацполиция

Члены "самообороны Крыма" Нацполиция

Как сообщал OBOZREVATEL, на КПВВ "Чонгар" правоохранители задержали участника незаконного вооруженного формирования "Самооборона Крыма".

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