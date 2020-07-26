В Крыму 3-летнего сына политзаключенного нашли мертвым: все детали

В Крыму обнаружено тело трехлетнего сына политзаключенного Руслана Сулейманова Мусы, пропавшего два дня назад в Симферопольском районе.

Как сообщила пресс-служба "МЧС Крыма", поисковая операция велась круглосуточно, в ней участвовали около 2 тысяч человек.

"К сожалению, обнаружено тело ребенка 2017 года рождения без признаков жизни. Ведутся следственные действия", – говорится в сообщении.

Крымская журналистка Лиля Буджурова написала в Facebook, что мальчика нашли мертвым в сливной яме рядом с домом в селе Строгановка.

Муса Сулейманов найден мертвым

Скрин Facebook

Пропавшего Мусу Сулейманова искали двое суток Facebook\Крымская солидарность

Пропавшего Мусу Сулейманова искали двое суток Facebook\Крымская солидарность

Пропавшего Мусу Сулейманова искали двое суток Facebook\Крымская солидарность

Пропавшего Мусу Сулейманова искали двое суток Facebook\Крымская солидарность

Пропавшего Мусу Сулейманова искали двое суток Facebook\Крымская солидарность

Пропавшего Мусу Сулейманова искали двое суток Facebook\Крымская солидарность

Пропавшего Мусу Сулейманова искали двое суток Facebook\Крымская солидарность

Как сообщал OBOZREVATEL, последний раз Мусу Сулейманова видели около 17:00 24 июля в песочнице возле дома. Его мама рассказала, что ненадолго зашла в дом, а когда вернулась, то ребенка уже не было.

Поисками мальчика двое суток занимались сотни местных жителей. Были задействованы квадрокоптеры и тепловизоры, а также кинологи с собаками.

Руслан Сулейманов был задержан сотрудниками ФСБ в марте 2019 года по обвинению в принадлежности к исламской партии Хизб ут-Тахрир, признанной в России террористической, но свободно действующей в Украине и большинстве европейских стран.

18 июля 2019 года Европейский парламент принял резолюцию с призывом к России освободить всех незаконно удерживаемых украинских заключенных, включая Сулейманова.