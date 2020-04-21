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22 апреля • обновлено в 01:29
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В Кропивницком парень с ножом чуть не набросился на патрульных. Видео 18+

2.2т
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Днем 21 апреля в Кропивницком парень с ножом и битой попытался наброситься на патрульных полицейских.

Инцидент произошел в районе Ковалевки рядом с горотделом полиции. Соответствующее видео опубликовано на странице КДК в Facebook (чтобы посмотреть его, проскролльте новость до конца).

"Ну стреляйте, сс*куны!" В Кропивницком патрульные задержали агрессивного неадеквата с ножом и битой

Судя по видео, парень находился в неадекватном состоянии. Он никак не реагировал на замечание и даже пытался наброситься на правоохранителей с криками: "НУ давайте, стреляйте, сс*куны!". В итоге агрессивного гражданина задержали.

"Ну стреляйте, сс*куны!" В Кропивницком патрульные задержали агрессивного неадеквата с ножом и битой

Как сообщал OBOZREVATEL, в Харькове напали на двух офицеров полиции – начальника Управления уголовного розыска и начальника Отдела розыска по тяжким преступлениям ГУ Нацполициии в Харьковской области.

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Автор
Юрий Сергиенко
Место
Украина Кропивницкий
Тег
Национальная полиция Украины
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Смирнов Владимир
Смирнов Владимир
это позор, а не полиция
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