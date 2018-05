В Киеве застрелили известного журналиста Аркадия Бабченко: все подробности

В Киеве вечером 29 мая в квартире на Никольско-Слободской неизвестный застрелил журналиста Аркадия Бабченко.

По информации источника "Обозревателя", ведущий скончался в машине "скорой помощи". Позже это подтвердили в полиции.

"На 102 поступило сообщение, что в квартире застрелен журналист. В квартире следы крови. До больницы не довезли. Скончался", - сообщил источник.

01:24 В Москве на Большом москворецком мосту на месте убийства Бориса Немцова проходит акция в память Аркадия Бабченко. Люди приносят цветы, лампадки и таблички с памятными надписями.

01:06 Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя во время заседания Совета безопасности упомянул об убийстве в Киеве российского журналиста. Небензя заявил также, что в Украине "независимых и оппозиционных журналистов убивают" и предположил, что в этом обвинят Россию.

00:55 Министр информационной политики Украины Юрий Стець выразил соболезнование родным Аркадия Бабченко и назвал убийство журналиста покушением на свободу и правду.

00:20 Совет по правам человека при президенте России намерен добиваться допуска российских правозащитников к расследованию убийства в Киеве гражданина РФ Аркадия Бабченко. В России назвали убийство "провокацией".

30 мая 00:03 Президент Парламентской ассамблеи ОБСЕ Арлем Дези призвал власти Украины провести детальное и немедленное расследование убийства российского оппозиционного журналиста.

Horrified by report that well-known Russian journalist Arkady Babchenko was shot and killed in his home in #Kyiv. I call on #Ukraine authorities to conduct immediate & full investigation. My thoughts are with journalist’s family. @OSCE_RFoM