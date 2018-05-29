В Киеве застрелили известного журналиста Аркадия Бабченко: все подробности

В Киеве вечером 29 мая в квартире на Никольско-Слободской неизвестный застрелил журналиста Аркадия Бабченко.

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По информации источника "Обозревателя", ведущий скончался в машине "скорой помощи". Позже это подтвердили в полиции.

"На 102 поступило сообщение, что в квартире застрелен журналист. В квартире следы крови. До больницы не довезли. Скончался", - сообщил источник.

Аркадий Бабченко

01:24 В Москве на Большом москворецком мосту на месте убийства Бориса Немцова проходит акция в память Аркадия Бабченко. Люди приносят цветы, лампадки и таблички с памятными надписями.

01:06 Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя во время заседания Совета безопасности упомянул об убийстве в Киеве российского журналиста. Небензя заявил также, что в Украине "независимых и оппозиционных журналистов убивают" и предположил, что в этом обвинят Россию.

00:55 Министр информационной политики Украины Юрий Стець выразил соболезнование родным Аркадия Бабченко и назвал убийство журналиста покушением на свободу и правду.

00:20 Совет по правам человека при президенте России намерен добиваться допуска российских правозащитников к расследованию убийства в Киеве гражданина РФ Аркадия Бабченко. В России назвали убийство "провокацией".

30 мая 00:03 Президент Парламентской ассамблеи ОБСЕ Арлем Дези призвал власти Украины провести детальное и немедленное расследование убийства российского оппозиционного журналиста.

Horrified by report that well-known Russian journalist Arkady Babchenko was shot and killed in his home in #Kyiv. I call on #Ukraine authorities to conduct immediate & full investigation. My thoughts are with journalist’s family. @OSCE_RFoM — Harlem Désir (@harlemdesir) 29 мая 2018 г.

23:49 Полиция составила фоторобот предполагаемого убийцы российского журналиста.

23:24 Появились первые фото убитого Бабченко и места преступления.

Вести

Вести

Вести

23:08 Комитет защиты журналистов призвал власти Украины провести быстрое и тщательное расследование убийства.

Комитет защиты журналистов призывает власти Украины провести быстрое и тщательное расследование убийства российского журналиста Аркадия Бабченко, которого застрелили в Киеве вечером 29 мая https://t.co/MnhI3VpLIs — ООН (@UnitedNationsRU) 29 мая 2018 г.

Представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлема Дезира "ужаснуло" сообщение об убийстве Аркадия Бабченко в его квартире в Киеве. Он призвал украинские власти немедленно провести полномасштабное расследование https://t.co/f6WoTnu2Zo — ООН (@UnitedNationsRU) 29 мая 2018 г.

23:01 Бабченко писал 28 мая 2014 года, что "доверенное лицо" президента России Владимира Путина Марина Юденич предлагала главе Чечни Рамзану Кадырову его ликвидировать.

22:55 Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело об убийстве российского гражданина Аркадия Бабченко в Киеве.

22:49 Аркадий Бабченко опасался за свою жизнь из-за публикации о захвате Крыма.

22:42 Журналисты начали стрим из-под дома убитого.

22:35 Одной из версий убийства журналиста Аркадия Бабченко будут действия российских спецслужб, заявил нардеп от "Народного фронта" и член коллегии МВД Антон Геращенко. Этой же версии придерживается журналист Айдер Муждабаев.

22:08 По фатальному стечению обстоятельств именно 29 мая 2014 года Бабченко чудом остался в живых и называл этот день "вторым днем рождения".

22:01 По словам волонтера и товарища застреленного Мирослава Гая, убийство Бабченко - политическое. Журналисту угрожали расправой.

21:35 В полиции подтвердили смерть журналиста.

"В Киеве стреляли в мужчину. От полученного ранения потерпевший скончался в карете "скорой". ЧП произошло на улице Никольско-Слободская в Днепровском районе столицы. На линию 102 поступило сообщение от врачей: им позвонила женщина и сказала, что обнаружила в доме своего мужа в крови. От полученного ранения, предварительно - в спину, пострадавший скончался. Погибший - гражданин РФ, 1977 г.р., ведущий одного из телеканалов. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа Днепровского управления полиции. Устанавливаются обстоятельства произошедшего", - сообщили в отделе коммуникации полиции Киева.

Как известно, журналист Аркадий Бабченко был критиком кремлевского режима и одним из основателей жанра современной военной прозы. Он родился 18 мая 1977 года в Москве. 21 февраля 2017 года Бабченко вместе с семьей уехал из России из-за постоянно поступавших угроз. После этого он жил в Праге, Израиле и Киеве. Факты из биографии Бабченко можно прочесть тут.

Люди шокированы произошедшим.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Киеве подожгли автомобиль журналиста и оставили послание.