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В канун праздников? Генерал ВСУ высказался о новом нападении России

6.2тЧитать материал на украинском

Фейки российских СМИ и заявления официальных лиц государства о якобы готовящейся Украиной эскалации напряжения вокруг Донбасса, Черного и Азовского морей — попытка отвлечь внимание мира от атаки на украинские корабли возле Керченского пролива.

Такое заявление сделал экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал Игорь Романенко, передает InfoResist. "Поскольку ситуация обострилась в Керченском проливе, то они хотят нивелировать это", — сказал он.

Генерал отметил, что сначала россияне по факту распространяли неправду о незначительном пограничном конфликте, якобы спровоцированном Украиной, однако вскоре решили "поднять ставки".

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"Вот в такой подаче, просто так, не получилось у них. Поэтому им надо было перевести стрелку на более существенные обстоятельства", — сказал Романенко.

Он добавил, что ситуация может смягчится с возвращением украинских военнопленных моряков, однако, по его мнению, "Путин это сделает только после того, как осудит их".

Игорь Романенко

Игорь Романенко

Апостроф

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"С другой стороны, как мы знаем, часто в истории войн праздники вообще и религиозные, в частности, использовались противниками, чтобы начинать войны. Это известная история арабо-израильских войн и так далее", — подчеркнул он, отметив, что реальной эскалации со стороны РФ исключать нельзя.

"Им сейчас нужно сделать вид, что возможна мировая война. Тогда уже будут бояться и говорить о ее возможности. Таким образом, возможно, они пытаются, в частности, не допустить третьего прохода наших кораблей", — предположил генерал.

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"Вялотекущая война уже идет. А вот вопрос обостренного и широкомасштабного продолжения — когда, что и как. Но мне кажется, что ближайшие пару десятков дней маловероятно", — резюмировал он.

Напомним, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров сделал фейковое заявление о "наступлении украинской армии вместе с американскими и британскими инструкторами на вооруженные силы РФ".

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов резко отреагировал на пропагандистскую манипуляцию и назвал слова Лаврова "бредом сивого мерина".

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно главарь террористической организации "Донецкая народная республика" Денис Пушилин приказал "руководителям" оккупированных городов и районов готовиться к активным боевым действиям в связи с так называемым наступлением ВСУ.

Читайте все новости по теме "Российская военная угроза" на OBOZREVATEL.

Темы
Российская военная угрозаРоссийско-украинский конфликтФейки российских СМИроссийская пропаганда
Персона
Игорь Романенко
Место
Украина
Теги
РоссияГенеральный штаб ВСУ
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Луцюк Виталий
Луцюк Виталий
Підлі росіяни вже морально готові до війни, вбивати своїх "братів"-українців, так що ми повинні бути ЗАВЖДИ готові до захисту нашої землі !!!
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Семенов Александр, Оно не может найти подходящий памперс, на свиноподобную свiдому сраку....оно отсидится у своей бабы под юбченкой...этот кнут рыло отъело знатное...
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Семенов Александр
Семенов Александр
Луцюк Виталий, Так иди возьми автомат и вперед, Перекоп штурмовать "ридну зэмлю вызволяти" , аот сидишь и грозно пердишь, А в случае чего первым дрыснешь, или ещё хуже, первым побежишь. врагов русского народа на украине вешать, вы такие твари!
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Мытаместь Ихтамнетов
Мытаместь Ихтамнетов
Сегодня ж праздник! http://www.aif.ru/society/history/obida_velikogo_polkovodca_kak_suvorov_bral_nepristupnyy_izmail
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Для свiдомого бидла , все плотнее и плотнее готовят повторения сценария 08.08.08!!!! Фильм будет интересный и захватывающий квест онлайн!!!
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Добрыня Егорыч, Грызунов тоже настраивали друзья грызунов...а как драпали...загляденье!!
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Луцюк Виталий, Cвiдоме бидло, шукай гиляку, что бы такое свиноподобное животное, висело для удовольствие и всеобщее обозрение.
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