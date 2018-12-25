В канун праздников? Генерал ВСУ высказался о новом нападении России

Фейки российских СМИ и заявления официальных лиц государства о якобы готовящейся Украиной эскалации напряжения вокруг Донбасса, Черного и Азовского морей — попытка отвлечь внимание мира от атаки на украинские корабли возле Керченского пролива.

Такое заявление сделал экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал Игорь Романенко, передает InfoResist. "Поскольку ситуация обострилась в Керченском проливе, то они хотят нивелировать это", — сказал он.

Генерал отметил, что сначала россияне по факту распространяли неправду о незначительном пограничном конфликте, якобы спровоцированном Украиной, однако вскоре решили "поднять ставки".

"Вот в такой подаче, просто так, не получилось у них. Поэтому им надо было перевести стрелку на более существенные обстоятельства", — сказал Романенко.

Он добавил, что ситуация может смягчится с возвращением украинских военнопленных моряков, однако, по его мнению, "Путин это сделает только после того, как осудит их".

Игорь Романенко Апостроф

"С другой стороны, как мы знаем, часто в истории войн праздники вообще и религиозные, в частности, использовались противниками, чтобы начинать войны. Это известная история арабо-израильских войн и так далее", — подчеркнул он, отметив, что реальной эскалации со стороны РФ исключать нельзя.

"Им сейчас нужно сделать вид, что возможна мировая война. Тогда уже будут бояться и говорить о ее возможности. Таким образом, возможно, они пытаются, в частности, не допустить третьего прохода наших кораблей", — предположил генерал.

"Вялотекущая война уже идет. А вот вопрос обостренного и широкомасштабного продолжения — когда, что и как. Но мне кажется, что ближайшие пару десятков дней маловероятно", — резюмировал он.

Напомним, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров сделал фейковое заявление о "наступлении украинской армии вместе с американскими и британскими инструкторами на вооруженные силы РФ".

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов резко отреагировал на пропагандистскую манипуляцию и назвал слова Лаврова "бредом сивого мерина".

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно главарь террористической организации "Донецкая народная республика" Денис Пушилин приказал "руководителям" оккупированных городов и районов готовиться к активным боевым действиям в связи с так называемым наступлением ВСУ.