В кабинете зама Луценко нашли "прослушку": первые подробности

В служебном кабинете заместителя генерального прокурора Украины Анжелы Стрижевской обнаружили несанкционированные прослушивающее спецсредство.

Как сообщила пресс-секретарь генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган в Facebook, на место вызвали следственно-оперативную группу СБУ, которая зафиксировала данный факт.

"Мы связываем это с тем, что именно этот заместитель — Анжела Стрижевская — является руководителем прокурора, поддерживающего админпротокол по А.Сытнику (глава НАБУ. — Ред.)", — отметила она.

Прослушка Лариса Сарган, Facebook

"Для санкционированного прослушивания кабинета одного из руководителей ГПУ необходимо разрешение или от заместителя генпрокурора, или от самого генерального прокурора. Соответственно, в данном случае должно быть разрешение от руководителя САП-заместителя генпрокурора. Однако ни один из заместителей ГПУ, генпрокурор или руководитель САП такую ​​"прослушку" не санкционировал", — добавила Сарган.

По факту обнаружения несанкционированной "прослушки" СБУ зарегистрировала уголовное производство.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник предстал перед судом за админпротокол по коррупции. Он не задекларировал отдых на охотничей базе.

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