В Ивано-Франковске группу девушек-подростков обвинили в том, что они 8 октября избили и поиздевались над своей ровесницей.
По словам очевидцев, несовершеннолетние сделали это, чтобы "выставить ее на посмешище". Об этом сообщили на странице в Instagram и Telegram-канале Frankivsk black list (чтобы посмотреть видео и фото, доскролльте до конца страницы. Внимание, присутствует ненормативная лексика).
"Драка под Высшим художественным профессиональным училищем. Девушки избили подругу, чтобы выставить ее на посмешище. Случилось это вчера (8 октября. – Ред.)", – говорится в посте. По неофициальной информации, девушка забрала документы из учебного заведения.
В Франковске подростки жестоко избили ровесницу
Скриншот с видео
В посте отметили, что комментарий дала начальница отдела ювенальной превенции Национальной полиции Ивано-Франковской области Алла Бойчук. Она рассказала, что правоохранители начали проводить проверку. Всех участников конфликта установили и опросили в присутствии родителей.
"Проверка продолжается совместно с учебным заведением. Хотя конфликт имел место за пределами училища, все равно необходимо установить, были ли проявления буллинга", – объяснила Бойчук.
На ролике видно, как между группой подростков и еще одной девушкой возник словесный конфликт, а позже началась драка.
В то же время на видео добавили, что все происходило возле магазина.
Вероятно, причастна к драке девушка
Telegram/Frankivsk black list
Вероятно, причастна к драке девушка
Telegram/Frankivsk black list
😱😢😢 8 октября в Ивано-Франковске, группа девушек избила однолитку.🤯 Девушки избили подругу, чтобы выставить ее на посмешище. Мы считаем, что такое поведение не является положительной и осуждаем всех участников конфликта. По неофициальной информации, жертва нападения забрала документы из училища. Просим всех неравнодушных максимальный репост! Город должен знать своих "Героев" 👮♀️ Начальница отдела ювенальной превенции Прикарпатья Алла Бойчук отметила, проводится проверка. Всех участников конфликта установили и опросили в присутствии родителей. ⠀ "Проверка продолжается совместно с учебным заведением. Хотя конфликт имел место за пределами училища, поэтому имели место проявления буллинг необходимо установить ", – объясняет Бойчук. Полная версия видео в нашем Telegram канале. 👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻 https://t.me/ifblack. #frankivsk #ivanofrankivsk
Как сообщал OBOZREVATEL, в Бердичеве (Житомирская область) в парке культуры и отдыха толпа подростков в воскресенье, 29 сентября, якобы избила 15-летнюю местную жительницу и ее маму.
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