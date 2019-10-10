В Ивано-Франковске группу девушек-подростков обвинили в том, что они 8 октября избили и поиздевались над своей ровесницей.

По словам очевидцев, несовершеннолетние сделали это, чтобы "выставить ее на посмешище". Об этом сообщили на странице в Instagram и Telegram-канале Frankivsk black list (чтобы посмотреть видео и фото, доскролльте до конца страницы. Внимание, присутствует ненормативная лексика).

"Драка под Высшим художественным профессиональным училищем. Девушки избили подругу, чтобы выставить ее на посмешище. Случилось это вчера (8 октября. – Ред.)", – говорится в посте. По неофициальной информации, девушка забрала документы из учебного заведения.

В Франковске подростки жестоко избили ровесницу Скриншот с видео

В посте отметили, что комментарий дала начальница отдела ювенальной превенции Национальной полиции Ивано-Франковской области Алла Бойчук. Она рассказала, что правоохранители начали проводить проверку. Всех участников конфликта установили и опросили в присутствии родителей.

"Проверка продолжается совместно с учебным заведением. Хотя конфликт имел место за пределами училища, все равно необходимо установить, были ли проявления буллинга", – объяснила Бойчук.

На ролике видно, как между группой подростков и еще одной девушкой возник словесный конфликт, а позже началась драка.

В то же время на видео добавили, что все происходило возле магазина.

Вероятно, причастна к драке девушка Telegram/Frankivsk black list

Вероятно, причастна к драке девушка Telegram/Frankivsk black list

Как сообщал OBOZREVATEL, в Бердичеве (Житомирская область) в парке культуры и отдыха толпа подростков в воскресенье, 29 сентября, якобы избила 15-летнюю местную жительницу и ее маму.

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