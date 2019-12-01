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1 декабря • обновлено в 22:11
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В Херсоне парень зверски избил экс-возлюбленную: девушка в реанимации. Фото

8.9т
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В Херсоне парень избил свою бывшую 17-летнюю девушку, после чего она попала в реанимацию.

Об этом сообщает портал "Типичный Херсон" со ссылкой на сообщение жительницы Херсона Анны Верещагиной в социальных сетях. По ее словам, избиение произошло в районе хлопчатобумажного комбината (ХБК).

В Херсоне парень зверски избил экс-возлюбленную: девушка в реанимации. Фото
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"В субботу в районе Кулика около 18:00 возле школы парень избил девушку 17 лет, которая в данный момент находится в реанимации, сейчас ее жизни ничего не угрожает. Она чуть не умерла, благодаря медицинской помощи все обошлось! Берегите себя и своих близких! Есть свидетели, все показания уже в полиции", – сообщила девушка.

По ее словам, пострадавшая провела неделю в реанимации, в понедельник ее переведут в стационар. Также она отметила, что подозреваемый в избиении находится у себя дома, и не был задержан правоохранителями.

"И ничего ему не будет. Правосудия нет у нас, к сожалению. Девушке сил и выздоровления… Не задержат, вызовут в отдел, даст показания и отпустят! Это ее бывший парень, выследил и избил, ногами, палкой, есть переломы. Заява в полиции, Днепровский отдел", – резюмировала Верещагина.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как в Днепре парень зверски избил девушку на улице ногами по голове.

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Автор
Алекс Шухарт
Место
Украина Херсон
Теги
домашнее насилие насилие
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Чан Джеки
Чан Джеки
девушка непрощай.
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Жирнов Влад
Жирнов Влад
укромир
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
страной правит опг зели
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4
Жирнов Влад
Жирнов Влад
и пидираст Кожедуб ruslan,
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