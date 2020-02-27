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27 февраля • обновлено в 14:09
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В Харькове произошли массовые столкновения со взрывами и выстрелами

13.8т
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В четверг, 27 февраля, в Харькове возле ТЦ "Барабашово" произошли массовые столкновения.

На опубликованных видео в сети показаны люди в балаклавах и группа в жилетках инициативной группы предпринимателей "Барабашово".

Также на месте происшествия слышны звуки, похожие на взрывы или выстрелы. Кроме того, неизвестные лица подожгли входную арку на "Барабашово".

Глава Харькова Геннадий Кернес прибыл на рынок "Барабашово". Мэра города встретили криками "Позор" и "Сучий пес".

При общении с митингующими Кернес сообщил, что сегодня должны были демонтировать арку на въезде в рынке, поскольку на нее, по его словам, "нет ни одного документа".

Кернес на месте отдал указание коммунальщикам: "Берите кран и снимайте". По его словам, предприниматели будут работать также, как и работали, предприниматели получат новые торговые места.

Ранее в пресс-службе мэрии заявили, что сотрудники КП приехали к рынку для того, чтобы выполнить решение исполкома от 29 января. Согласно документу, рекламная конструкция является незаконной.

В результате между коммунальщиками и противниками строительства дороги через территорию ТЦ произошли столкновения, в ходе которых пострадали три человека. По предварительным данным, один из пострадавших сейчас лежит на остановке.

При этом директор Центра экстренной помощи и медицины катастроф Виктор Забашта добавил, что три человека получили легкие травмы и отказались от госпитализации. Еще двоих с ожогами рук и ног медики доставили в ожоговый центр.

По словам пресс-секретаря полиции Харьковской области Ангелины Диской, перекрыт подъезд к рынку со стороны Юбилейного проспекта.

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Автор
Тимур Григоренко
Персона
Геннадий Кернес
Место
Украина Харьков
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Фантомаск Разбушевальцман
Фантомаск Разбушевальцман
..с.чий пес...почему не псячая с..ка?
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Satkin Andrey
Satkin Andrey
Скучно че то, пойду на кухню - накачу бояры, сьем ежа вместе с иголками и поскулю щенявмерлу, может полегчает...
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
гуглите: Foreign Affairs: Украина не может сохранить и территорию, и суверенитет.
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