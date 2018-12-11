В Харькове повесилась нотариус: что о ней известно

В центре Харькова в офисном помещении 11 декабря нашли повешенной нотариуса Юлию Грузкову.

Женщина закончила Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого, сообщается на ее странице в Facebook. Нотариальную практику вела, как минимум, с 2006 года.

Юлия Грузкова, Facebook

Юлия Грузкова, Facebook

Юлия Грузкова, Facebook

В Едином реестре нотариусов она зарегистрирована под номером 2697: Грузкова Юлия Владимировна, город Харьков, улица Сумская, дом 71.

Юлия Грузкова, Facebook

Юлия Грузкова, Facebook

У погибшей осталась взрослая дочь. Ее мужа, адвоката Александра Грузкова, расстреляли несколько лет назад. На момент трагедии Юлия лежала в больнице. После случившегося вдова продолжила нотариальную практику.

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Грузков стал жертвой киллера в январе 2015 года. Он получил огнестрельные ранения, в результате которых скончался на месте.