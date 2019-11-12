В Харькове полицейский устроил стрельбу в метро: что известно

Во вторник, 12 ноября, в Харькове полицейский открыл стрельбу на станции метро "Научная".

Инцидент произошел около 3:50, поэтому на станции никого не было. Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Харьковской области.

Известно, что стрельбу устроил 22-летний капрал полиции, который являлся сотрудником отделения в метро. Спецподразделение патрульной полиции "ТОР" разоружила стрелка, пострадавших не было.

На данный момент правоохранители выясняют все обстоятельства инцидента. По данному факту назначено служебное расследование для привлечения виновных лиц к ответственности. О происшествии проинформировано территориальное управление ГБР в Полтаве.

По данным очевидцев полицейский "был под чем-то", и поэтому устроил стрельбу, сообщает Телеграм-канал "Типичный Харьков".

Отметим, что станция метро не работала с 5:30 до 7 часов утра из-за следственных действий полиции.

Задержанный полицейский "Типичный Харьков"

Следы от выстрелов "Типичный Харьков"

Следы от выстрелов "Типичный Харьков"

Как сообщал OBOZREVATEL, в метро Харькова мужчина в состоянии алкогольного опьянения с ножом напал на полицейского.

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