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12 ноября • обновлено в 11:16
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В Харькове полицейский устроил стрельбу в метро: что известно

1.2т
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Во вторник, 12 ноября, в Харькове полицейский открыл стрельбу на станции метро "Научная".

Инцидент произошел около 3:50, поэтому на станции никого не было. Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Харьковской области.

Известно, что стрельбу устроил 22-летний капрал полиции, который являлся сотрудником отделения в метро. Спецподразделение патрульной полиции "ТОР" разоружила стрелка, пострадавших не было.

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На данный момент правоохранители выясняют все обстоятельства инцидента. По данному факту назначено служебное расследование для привлечения виновных лиц к ответственности. О происшествии проинформировано территориальное управление ГБР в Полтаве.

По данным очевидцев полицейский "был под чем-то", и поэтому устроил стрельбу, сообщает Телеграм-канал "Типичный Харьков".

Отметим, что станция метро не работала с 5:30 до 7 часов утра из-за следственных действий полиции.

Задержанный полицейский

Задержанный полицейский

"Типичный Харьков"

Следы от выстрелов

Следы от выстрелов

"Типичный Харьков"

Следы от выстрелов

Следы от выстрелов

"Типичный Харьков"

Как сообщал OBOZREVATEL, в метро Харькова мужчина в состоянии алкогольного опьянения с ножом напал на полицейского.

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Место
Украина Харьков
Теги
Национальная полиция Украины стрельба
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