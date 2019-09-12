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12 сентября • обновлено в 14:39
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В Харькове педофил зверски изнасиловал ребенка: появились фото преступника

3.2т Читать материал на украинском

В сети опубликовали фото педофила, который зверски изнасиловал и избил 12-летнюю девочку в Харькове.

Снимки были сделаны в супермаркете "АТБ" и обнародованы на странице "Харьков NOW" в соцсети Facebook.

По информации местных жителей, преступник – мужчина около 25 лет, рост – 175 см, был одет в синюю футболку с изображенным на ней белым петухом.

В Харькове педофил зверски изнасиловал ребенка: появились фото преступника
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В Харькове педофил зверски изнасиловал ребенка: появились фото преступника
В Харькове педофил зверски изнасиловал ребенка: появились фото преступника

Как сообщал OBOZREVATEL, в Белоцерковском районе Киевской области 36-летний мужчина изнасиловал 8-летнего ребенка. Педофил затащил девочку в кукурузное поле.

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Место
Украина Харьков
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Валевич Борис
Валевич Борис
гоните уже этого извращенца Авакова иначе мы потеряем много детей
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
такое творится по всей Украине! грабежи убиства разбои изнасилования похищения людей- многих даже если находят то не арестовывают! опг зеленского рулит! ничего в стране не изменилось
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Serov Oleg
Serov Oleg
ежедневно...территория педофилов...даже гранаты не так часто..
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