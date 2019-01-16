В Харькове неизвестные обстреляли полицейского и скрылись: объявлен план-перехват

В Харькове 16 января двое неизвестных обстреляли полицейского и скрылись с места преступления. По предварительным данным, они уехали на авто Daewoo Lanos синего цвета.
Как сообщил первый заместитель главы Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин на своей странице в Facebook, нападение было совершено на офицера Департамента уголовного розыска. Он получил тяжелые ранения.
"Имя заказчика преступления известно, он обязательно понесет наказание", — подчеркнул Аброськин.
Пострадавший
Facebook Вячеслав Аброськин
В пресс-службе полиции Харьковщины уточнили, что ЧП произошло на ул. Краснодарской около 7:30 утра.
"Когда потерпевший выходил из подъезда, к нему подошли двое неизвестных. Они ударили его и сделали несколько выстрелов в голову, после чего скрылись на автомобиле темного цвета", — добавили в полиции.
Место преступления
Национальная полиция Украины
Место преступления
Национальная полиция Украины
Первые буквы в номерных знаках неизвестны, свидетелям удалось запомнить только их окончание: "1012АА", пишет "Информатор".
"У правоохранителей есть информация, что злоумышленники могут сейчас направляться в Киев. В Харькове и области ввели оперативный план "Сирена", — уточнили в СМИ.
Daewoo Lanos (иллюстрация)
polcar.odessa
Как писал OBOZREVATEL, в конце декабря в Киеве вооруженный злоумышленник украл товар из супермаркета и ранил полицейского.
Сначала он украл товар из магазина. Это увидела охрана и передала информацию полицейским. На место прибыл наряд полиции охраны и догнал грабителя. Когда правоохранители задерживали преступника, он начал угрожать им пистолетом.
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