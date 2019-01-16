В Харькове неизвестные обстреляли полицейского и скрылись: объявлен план-перехват

В Харькове 16 января двое неизвестных обстреляли полицейского и скрылись с места преступления. По предварительным данным, они уехали на авто Daewoo Lanos синего цвета.

Как сообщил первый заместитель главы Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин на своей странице в Facebook, нападение было совершено на офицера Департамента уголовного розыска. Он получил тяжелые ранения.

"Имя заказчика преступления известно, он обязательно понесет наказание", — подчеркнул Аброськин.

Пострадавший Facebook Вячеслав Аброськин

В пресс-службе полиции Харьковщины уточнили, что ЧП произошло на ул. Краснодарской около 7:30 утра.

"Когда потерпевший выходил из подъезда, к нему подошли двое неизвестных. Они ударили его и сделали несколько выстрелов в голову, после чего скрылись на автомобиле темного цвета", — добавили в полиции.

Место преступления Национальная полиция Украины

Место преступления Национальная полиция Украины

Первые буквы в номерных знаках неизвестны, свидетелям удалось запомнить только их окончание: "1012АА", пишет "Информатор".

"У правоохранителей есть информация, что злоумышленники могут сейчас направляться в Киев. В Харькове и области ввели оперативный план "Сирена", — уточнили в СМИ.

Daewoo Lanos (иллюстрация) polcar.odessa

Как писал OBOZREVATEL, в конце декабря в Киеве вооруженный злоумышленник украл товар из супермаркета и ранил полицейского.

Сначала он украл товар из магазина. Это увидела охрана и передала информацию полицейским. На место прибыл наряд полиции охраны и догнал грабителя. Когда правоохранители задерживали преступника, он начал угрожать им пистолетом.

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