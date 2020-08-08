В Харькове 'назначили' маньяком мужчину, который 'целует девочек в щеку': в сети возник спор

В Харькове жители Слободского района обвинили мужчину, который приходил играть в настольный теннис на территорию одной из школ, в приставаниях к школьницам.

Информация об этом со ссылкой на сообщение от подписчиков была опубликована в сообществе "Харьков City" в Facebook в субботу, 8 августа.

По словам автора сообщения, на стадионе школы №91 мужчина в возрасте до 40 лет на протяжении двух месяцев якобы втирался в доверие к детям, обучая их игре в настольный теннис.

"Узнает информацию о их месте проживания, учебы, сведения о родителях, представляется "дядей Ромой", а потом проявляет действия сексуального характера. Целует девочек в щеки, говорит, что "меня не нужно бояться, я же не маньяк". Пытался провести одну из девочек домой и потом полез целоваться в губы. Ребенок вырвался и убежал в слезах домой и рассказал о произошедшем маме", – сказано в сообщении.

Мужчина, которого заподозрили в приставании к школьницам facebook.com/Kharkov.City/

"Когда разъярённые родители пришли выяснять отношения, он не отрицал этих действий. На вопрос, зачем он это делает, мужчина ответил: "Просто так", – добавил автор.

В Харькове мужчину заподозрили в приставании к школьницам facebook.com/Kharkov.City/

Под этим сообщением возник спор. Многие стали призывать к расправе, а другие поинтересовались, было ли обращение от родителей в полицию, или они решили ограничиться жалобами в соцсети.

А вот харьковский дирижер Тарас Куценко (бывший руководитель молодежного оркестра "Слобожанский", сейчас работает в Китае) в комментариях заметил, что обвинять человека лишь на основании анонимного сообщения в соцсети неправильно.

"Вы, народ, сперва разберитесь в чем дело. Кто этот подозреваемый, кто написал такие обвинения. И потом будете: "Ой, а мы-то думали, что это маньяк". Я посмотрел бы на вас, когда бы вы попали по недоразумению в передрягу, а вас бы уже на фонарном столбе бы распяли. Для таких обвинений, нужны доказательства! А то, так и в школе, где множество мстительных подростков, начнуться вот такие вот самосуды и рассуждения о расправе над учителем фабриковать. Ну там, физик или трудовик, который в воспитательных целях выставил за шкирман учиницу-хамку, а она дома рассказала, что ее учитель домагался. Как вам такое?" – написал Куценко.

Тарас Куценко призвал быть осторожным с анонимными обвинениями facebook.com/Kharkov.City/

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