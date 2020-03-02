В Харькове нашли обгоревшее тело молодой женщины с крестиком "Спаси и сохрани". Фото 18+

В Харькове нашли труп молодой женщины с перерезанным горлом в водном коллекторе, расположенном в Новобаварском районе города.

При этом на шее жертвы был металлический крестик с надписью "Спаси и сохрани".. Об этом сообщает полиция Харьковской области на странице в Facebook, отметив, что в настоящее время правоохранители устанавливают личность погибшей (посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

"Тело гражданки с телесными повреждениями было обнаружено 1 марта в коллекторной трубе у реки Уды вблизи улицы Станционной в Новобаварском районе", – говорится в посте.

Telegram канал "Трэш Харьков"

Отмечается, что при осмотре места происшествия неподалеку от тела найден свитер серого цвета.

В полиции также указали приметы женщины: на вид 20-35 лет, худощавого телосложения, рост примерно 155-165 см, волосы русые, прическа короткая, глаза серо-зеленые, длина стопы 21-22 см (размер обуви 36).

В Харькове нашли обгоревшее тело молодой женщины Facebook/Полиция Харьковской области

"Уважаемые граждане, если вам известна какая-либо информация о личности умершей, просим сообщить в Новобаварской отдел полиции по телефонам: 370-21-25, 102 или другим удобным для вас способом", – призвали правоохранители.

Отметим, что в Telegram-канале "Трэш Харьков" заявляют, якобы злоумышленники обложили тело девушки газетами, облили бензином и сожгли.

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В Харькове нашли обгоревшее тело молодой женщины Telegram канал "Трэш Харьков"

В Харькове нашли обгоревшее тело молодой женщины Telegram канал "Трэш Харьков"

В Харькове нашли обгоревшее тело молодой женщины Telegram канал "Трэш Харьков"

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве у входа в один из корпусов Национального транспортного университета 28 февраля обнаружили тело человека. Погибшего нашли на территории местности Выдубичи.

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