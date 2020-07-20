В Харькове в результате падения в шахту на заводе им. Шевченко погибла фотограф Галина Карацюба.

О гибели девушки в Instagram написала известная блогерша Татьяна Коряк, опубликовав ранее сделанные фото с Карацюбой.

"Зачем тебя Бог забрал? Столько у нас планов, идей было. Я знаю, ты меня сейчас слышишь, шепчу, нет – кричу сквозь слезы, что никогда не забуду, близкий ты мой человек! Покойся с миром! На сердце такая боль. Так сжимается внутри от осознания того, что тебя не стало во время съемки, упав в шахту", – сообщила она.

Галина Карацюба

Добавим, что Telagram-канал "Труха", что фотограф сама проникла на территорию предприятия.

"Вчера (19 июля – Ред.) во время открытия фотостудии Darkloft погибла фотограф! Вопреки запретам покидать территорию студии, девушка проникла далеко за огражденную территорию на заводе Шевченко и упала в шахту", – говорится в сообщении.

Фотограф Галина Карацюба

В пресс-службе полиции Харьковской пока не комментировали гибель Карацюбы.

В Харькове девушка-фотограф трагически погибла на открытии студии Скриншот

В Харькове девушка-фотограф трагически погибла на открытии студии Скриншот

В Харькове девушка-фотограф трагически погибла на открытии студии Скриншот

В Харькове девушка-фотограф трагически погибла на открытии студии Скриншот

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