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''В Харькове будет восстание'': озвучен прогноз по делу Зайцевой

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Виновники жуткого ДТП в Харькове на ул. Сумской, в котором год назад погибли шестеро человек, Елена Зайцева и Геннадий Дронов не смогут выйти из СИЗО под домашний арест, несмотря на недавние заявления.

Такое мнение в эфире ObozTV выразил автоюрист Денис Конюшко. По его словам, в подобной мере пресечения суд откажет исходя не из юридических, но из чисто общественных оснований.

"По моему мнению, если бы не было большого внимания прессы к этому делу - такое могло бы произойти. Но сейчас речь идет не о юридических аспектах, а именно о сугубо политических. Если им изменят меру пресечения, то я понимаю, что там будет восстание в Харькове", - заявил Конюшко.

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Он уточнил важный юридический аспект: в данном случае речь идет о мерах обеспечения, ведь сейчас Дронов и Зайцева не осужденные - они обвиняемые. Соответственно, прокуратура по представлению в соответствующие сроки может подать ходатайство о продлении или об изменении меры пресечения.

"Избранная на данный момент мера пресечения - это содержание под стражей. Это самый жесткий способ обеспечения, и он применяется тогда, когда есть реальные основания считать, что человек может скрываться или будет влиять на свидетелей, будет иным образом мешать следствию как таковому. Однако в теории закон дает возможность изменить меру пресечения", - пояснил юрист.

"Но я, как человек, очень сомневаюсь, что суд их отпустит", - резюмировал Конюшко.

Как писал OBOZREVATEL, страшное ДТП в центре Харькова произошло 18 октября 2017 года. Внедорожник Lexus, за рулем которого находилась Алена Зайцева, влетел в толпу людей после столкновения с другим авто. В результате аварии 5 человек погибли, еще один скончался в больнице и еще 6 получили травмы различной степени тяжести.

Итоги дня с Вадимом Колодийчуком смотрите ежедневно по будням в 17:30 на ObozTV.

Читайте все новости по теме "ДТП в Харькове на Сумской" на OBOZREVATEL.

Темы
ДТП в Харькове на СумскойПрямая трансляцияЭфиры Oboz TV
Персоны
Денис КонюшкоАлена Зайцева
Место
УкраинаХарьков
Объекты
ДТП ЗайцеваДТПДТП Харьков
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Уткин Антип
Уткин Антип
Это да! Здание суда будет сожжено, а судьи повешены.
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Pearson Leah
Pearson Leah
Я роблю $ 86 на годину, працюючи вдома. Я був шокований, коли мій сусід сказав мені, що вона в середньому становить 95 доларів, але я бачу, як він працює зараз. Я відчуваю так сильно свободу, що зараз я сам власний бос. Це те, що я роблю >> www.Money47.com
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8
Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
Вакарчук честь и совесть Украины! Украина Вставай! Майдан Вставай! ПЛАЧУ 1000 доларов любому украинцу кто сможет побить аргумент почему нужно голосовать за Саакашвили Сакварелидзе( спрашивайте у соседей и друзей кому нужен штукарь-шара !) СААКАШВИЛИ В ГРУЗИИ за 2 года ПОСАДИЛ НА ЗОНУ СОТНИ СУДЕЙ ПРОКУРОРОВ МЕНТОВ! бейте если есть чем и аргументируйте! ОПГ ПОРОШЕНКО НА ЗОНУ!(забанен на всех сайтах Украины опг порошенко! копируйте распространяйте) Слава Вакарчуку!
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Кожедуб Руслан, подхуйленок - брысь!
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Дмитрий Дмитрий
Дмитрий Дмитрий
Кожедуб Руслан, ПШЕЛ НАХ! ПРОПАГАНДОН ПYТИНСКИЙ!
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