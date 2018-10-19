''В Харькове будет восстание'': озвучен прогноз по делу Зайцевой

Виновники жуткого ДТП в Харькове на ул. Сумской, в котором год назад погибли шестеро человек, Елена Зайцева и Геннадий Дронов не смогут выйти из СИЗО под домашний арест, несмотря на недавние заявления.

Такое мнение в эфире ObozTV выразил автоюрист Денис Конюшко. По его словам, в подобной мере пресечения суд откажет исходя не из юридических, но из чисто общественных оснований.

"По моему мнению, если бы не было большого внимания прессы к этому делу - такое могло бы произойти. Но сейчас речь идет не о юридических аспектах, а именно о сугубо политических. Если им изменят меру пресечения, то я понимаю, что там будет восстание в Харькове", - заявил Конюшко.

Он уточнил важный юридический аспект: в данном случае речь идет о мерах обеспечения, ведь сейчас Дронов и Зайцева не осужденные - они обвиняемые. Соответственно, прокуратура по представлению в соответствующие сроки может подать ходатайство о продлении или об изменении меры пресечения.

"Избранная на данный момент мера пресечения - это содержание под стражей. Это самый жесткий способ обеспечения, и он применяется тогда, когда есть реальные основания считать, что человек может скрываться или будет влиять на свидетелей, будет иным образом мешать следствию как таковому. Однако в теории закон дает возможность изменить меру пресечения", - пояснил юрист.

"Но я, как человек, очень сомневаюсь, что суд их отпустит", - резюмировал Конюшко.

Как писал OBOZREVATEL, страшное ДТП в центре Харькова произошло 18 октября 2017 года. Внедорожник Lexus, за рулем которого находилась Алена Зайцева, влетел в толпу людей после столкновения с другим авто. В результате аварии 5 человек погибли, еще один скончался в больнице и еще 6 получили травмы различной степени тяжести.

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