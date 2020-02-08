Ехали в Москву на заработки: жители "ЛНР" погибли в ДТП в России. Много жертв и пострадавших

В Воронежской области России в субботу, 8 февраля, произошло смертельное ДТП с украинским пассажирским микроавтобусом и грузовиком.

В результате на месте инцидента погибли водитель микроавтобуса и двое пассажиров: женщина в возрасте 31 года и 37-летний мужчина. Еще пять пассажиров, мужчины в возрасте 33, 27, 39 и 34 лет (жители Луганска) и 39-летний житель Калининграда получили травмы, передает пресс-служба прокуратуры Верхнемамонского района.

Уточняется, что водитель микроавтобуса MERCEDES-Benz Vito и пятеро пассажиров имели при себе паспорта граждан Украины.

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Луганчане погибли в ДТП в Воронежской области РФ prokuratura-vrn.ru

Водитель грузового автомобиля серьезно не пострадал и после обследования в больнице отправлен на амбулаторное лечение.

Авария случилась на трассе М-4 "Дон". Украинец, который был за рулем MERCEDES-Benz Vito, не справился с управлением, вылетел на встречку и столкнулся с грузовиком.

"По предварительным данным лица, находящиеся в микроавтобусе, направлялись в г. Москва для осуществления трудовой деятельности", – сказано в сообщении.

Луганчане погибли в ДТП в Воронежской области РФ

Луганчане погибли в ДТП в Воронежской области РФ

Луганчане погибли в ДТП в Воронежской области РФ

Луганчане погибли в ДТП в Воронежской области РФ prokuratura-vrn.ru

Луганчане погибли в ДТП в Воронежской области РФ prokuratura-vrn.ru

Луганчане погибли в ДТП в Воронежской области РФ prokuratura-vrn.ru

Как писал OBOZREVATEL, недавно под Новоазовском на оккупированной территории Донбасса перевернулся автобус, следовавший маршрутом Горловка-Севастополь, в результате чего 2 человека погибли и еще 22 были травмированы.

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