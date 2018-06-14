В Донецке случился пожар на шахте

На шахте "Куйбышевская" в одноименном районе оккупированного Донецка произошел масштабный пожар.

Столб дыма от возгорания было видно на сотни метров, сообщают пользователи Twitter.

На место сразу прибыли несколько пожарных машин.

Отмечается, что пожар произошел на КПП шахты, где ранее реализовывались стройматериалы.

Через несколько часов пожар был потушен.

Шахта "Куйбышевская была закрыта еще в 2009 году.

Горит на КПП ,раньше там шлакоблок реализовывали и плитку, это рядом с шахтой Куйбышевской. Сейчас там пожарные машины работают #Донецк — MalpoMalu (@Gong_Ego) 14 июня 2018 г.

ФБ "Снова пожар на шахте Куйбышевской. Шахта не рабочая. Горят вроде как склады." — hochu#domoy (@rjpthjuz) 14 июня 2018 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, 24 апреля на шахте "Куйбышевская" произошел пожар.