В Донецке прогремел взрыв возле шахты: первые подробности

В Кировском районе оккупированного Донецка днем, 4 сентября, произошел взрыв у шахты имени Скочинского.

Об этом сообщают пользователи соцсетей. Причина взрыва на данный момент неизвестна.

По предварительным данным, погиб один человек. На место взрыва прибыло много скорых. По слухам, в районе шахты испытывали взрывчатку. В результате взрыва повылетали стекла у стоящих неподалеку автомобилей.

Донецк

Последствия утренного взрыва pic.twitter.com/A3CvcbmoZ5 — hochu 🦋 domoy (@hochu_dodomu) September 4, 2019

очень сильный взрыв был, но и очень далеко. — Совковый Донецк (@SovkoviyDonetsk) September 4, 2019

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в "ДНР" устроили мощный взрыв в жилом доме.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!