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4 сентября • обновлено в 11:52
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В Донецке прогремел взрыв возле шахты: первые подробности

6.1т Читать материал на украинском

В Кировском районе оккупированного Донецка днем, 4 сентября, произошел взрыв у шахты имени Скочинского.

Об этом сообщают пользователи соцсетей. Причина взрыва на данный момент неизвестна.

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По предварительным данным, погиб один человек. На место взрыва прибыло много скорых. По слухам, в районе шахты испытывали взрывчатку. В результате взрыва повылетали стекла у стоящих неподалеку автомобилей.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в "ДНР" устроили мощный взрыв в жилом доме.

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Место
Украина Донецк
Тег
Новости ДНР
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