В Донецке прогремел взрыв возле шахты: первые подробности

В Кировском районе оккупированного Донецка днем, 4 сентября, произошел взрыв у шахты имени Скочинского.
Об этом сообщают пользователи соцсетей. Причина взрыва на данный момент неизвестна.
По предварительным данным, погиб один человек. На место взрыва прибыло много скорых. По слухам, в районе шахты испытывали взрывчатку. В результате взрыва повылетали стекла у стоящих неподалеку автомобилей.
September 4, 2019
Донецк— hochu 🦋 domoy (@hochu_dodomu) September 4, 2019
Последствия утренного взрыва pic.twitter.com/A3CvcbmoZ5
Донецк 09.08 https://t.co/PEOBuAURJl— hochu 🦋 domoy (@hochu_dodomu) September 4, 2019
очень сильный взрыв был, но и очень далеко.— Совковый Донецк (@SovkoviyDonetsk) September 4, 2019
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в "ДНР" устроили мощный взрыв в жилом доме.
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