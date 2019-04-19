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В "ДНР" заявили о крупных потерях среди защитников Украины на Донбассе

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В "ДНР" заявили, что в пятницу, 19 апреля, трое украинских военных погибли и двое получили ранения, "подорвавшись на своих минах" на Донбассе.

Утверждается, что при попытке эвакуировать раненых еще четверо погибли, пять пострадали. Такую информацию озвучил начальник пресс-службы "Управления Народной милиции ДНР" Даниил Безсонов.

Инцидент якобы произошел около 18:00. "Противник двумя диверсионно-разведывательными группами по 10-12 человек каждая из состава 79-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады предпринял попытку скрытно проникнуть на территорию республики в районе села Октябрь", – утверждает Безсонов.

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Отметим, пресс-служба ООС по состоянию на 18:00 19 апреля сообщала, что потерь среди защитников Украины не было.

ООС

ООС

Слово и Дело

Как писал OBOZREVATEL, ранее появилось видео того, как украинские снайперы на Донецком направлении провели спецоперацию и отправили террориста в "бригаду 200".

Также было опубликовано мощное видео с боевыми экипажами корабельно-катерного состава Мариупольского отряда морской охраны из состава Объединенных Сил.

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Темы
Война на ДонбассеРоссийско-украинский конфликтроссийская пропаганда
Место
Украина
Теги
Новости ДонбассаДНРНовости ДНРтеррористы "ДНР"ООСВооруженные силы Украиныфейки
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