В "ДНР" заявили о новых границах "республики". Карта

В "ДНР" установили новые границы "республики". Теперь она ограничивается Донецкой областью.

Соответствующее решение принял так называемый парламент "ДНР". Об этом сообщают "РИА Новости". Также появилась карта Донецкой области с сайта сепаратистов.

"Граница определена по территории Донецкой области, которая была на период 2014 года. Он предусматривает, что до тех пор, пока не урегулирован спор между Украиной и "ДНР", граница будет проходить по линии соприкосновения", – сказал глава "Народного совета" Владимир Бидевка.

По его словам, закон не противоречит минским соглашениям.

В то же время в российских СМИ новый закон "ДНР" назвали претензией на украинские территории.

Как сообщал OBOZREVATEL, Бессмертный предложил сделать "дикое поле" на Донбассе из-за невозможности заморозки конфликта. Он также назвал разведение войск "планом Кремля".

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