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29 ноября • обновлено в 12:50
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В "ДНР" заявили о новых границах "республики". Карта

6.8т
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В "ДНР" установили новые границы "республики". Теперь она ограничивается Донецкой областью.

Соответствующее решение принял так называемый парламент "ДНР". Об этом сообщают "РИА Новости". Также появилась карта Донецкой области с сайта сепаратистов.

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В "ДНР" заявили о новых границах "республики". Карта

"Граница определена по территории Донецкой области, которая была на период 2014 года. Он предусматривает, что до тех пор, пока не урегулирован спор между Украиной и "ДНР", граница будет проходить по линии соприкосновения", – сказал глава "Народного совета" Владимир Бидевка.

По его словам, закон не противоречит минским соглашениям.

В то же время в российских СМИ новый закон "ДНР" назвали претензией на украинские территории.

Как сообщал OBOZREVATEL, Бессмертный предложил сделать "дикое поле" на Донбассе из-за невозможности заморозки конфликта. Он также назвал разведение войск "планом Кремля".

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Автор
Екатерина Луговская
Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
Тег
Новости ДНР
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Штуцер Лёва
Штуцер Лёва
ФЕДЕРАТИВНАЯ РЕСПУБЛИКА УКРАИНА - единая и неделимая европейская держава. И альтернативы этому нет.
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Кульшин Владимир
Кульшин Владимир
Ну вот привет Вовику от путина! Типа, давайте проведем референдум, народ сам хочет и тому подобное. Нужна жесткая граница по границе соприкосновения и никаких пунктов перехода! Никаких финансовых поблажек жителям! Хочешь получать из бюджета Украины, переселяйся и живи в Украине! Никаких бизнесовых связей типа в Украине купить подешевле, а там продать дороже! Мы все-равно придем к этому, так какого хрена тянуть кота за хвост!?
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Хо Хол
Хо Хол
очень мало кавычек, обоз. надо больше
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