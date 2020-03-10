В "ДНР" заподозрили первый случай коронавируса

В "ДНР" зафиксировали первый случай подозрения на заражение коронавирусом Covid-19.

Как сообщает "минздрав", женщина с подозрением на коронавирус госпитализирована в инфекционное отделение.

Отмечается, что 6 марта она прибыла в аэропорт "Шереметьево " (Москва, Россия) из Китая. При первичном осмотре симптомы болезни у нее отсутствовали. Тест на коронавирус был отрицательный.

Коронавирус в "ДНР"

"При прохождении КПВВ "Новошахтинск" 9 марта у женщины была зафиксирована температура 37,2. Случай определен как подозрительный на коронавирус. Она находится под медицинским наблюдением в инфекционном отделении", – говорится в сообщении.

Состоянием на 10 марта у пациентки отмечена температура 37,2, никаких других признаков коронавирусной инфекции не наблюдается. За всеми лицами, контактировавшими с возможной зараженной, установлено медицинское наблюдение.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине разработают порядок принудительной госпитализации людей, которые заражены коронавирусом COVID-2019, запретят экспорт средств индивидуальной защиты и примут еще ряд экстренных мер.

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