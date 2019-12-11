В "ДНР" задумали сорвать обмен с Украиной: озвучен ультиматум

В "ДНР" пригрозили сорвать обмен пленными и разведение войск на Донбассе из-за якобы недостоверного перевода Украиной коммюнике "нормандской четверки".

Об этом сообщил главарь террористов Денис Пушилин, передают сепаратистские сайты.

"Ни обмен пленными, ни очередное перемирие, ни другие решения "нормандской четверки" не могут быть реализованы до тех пор, пока Украина официально не опубликует правильный текст коммюнике "нормандской четверки" без искажений и несогласованных вставок", – говорится в сообщении.

По словам Пушилина, в Париже "стороны договорились, что будут обсуждать все правовые аспекты особого статуса Донбасса", что и было зафиксировано в итоговом документе.

В украинской версии коммюнике, согласно заявлению, сказано, что стороны договорились обсуждать "все правовые аспекты Закона об особом статусе".

Денис Пушилин

Как сообщал OBOZREVATEL, в террористической "ДНР" заявили, что готовы к обмену пленными с Киевом до конца 2019 года.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский и президент России Владимир Путин договорились об обмене пленными во время переговоров в "нормандском формате" в Париже 9 декабря.

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