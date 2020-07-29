В 'ДНР' вспыхнула многоэтажка: вся крыша в огне. Видео

В среду, 29 июля, во временно оккупированном городе Торез Донецкой области загорелся многоэтажный жилой дом.

Как сообщает в Twiter "hochu domoy v ua", пожар возник по улице Поповича, 9. На опубликованных фото видно, что огонь охватил крышу дома, черный дым высоко поднялся в небо.

Телеграм-канал Dontel сообщает, что пожар произошел в доме №9 на "Микрорайоне 1" около 12:00. В результате пожара крыша сгорела больше чем на половину, также огнем повреждено верхние этажи.

"Когда группы МЧС из Тореза, Шахтерска и Снежного (около 10 авто) прибыли на место происшествия, появилась проблема с забором воды, в соседних водоемах ее оказалось мало. Кроме того, была затруднена возможность проезда к пятиэтажке, потому что местные жители ранее самостоятельно перегородили дорогу возле дома небольшими блоками, "чтобы машины не гоняли", – говорится в сообщении.

Состоянием на 14:30 огонь потушен. О причине возгорания и пострадавших пока неизвестно.

Пожар в Торезе Twiter\"hochu domoy v ua"

Горящая пятиэтажка Twiter\"hochu domoy v ua"

Торез pic.twitter.com/qXbdx4tbVY — hochu domoy v ua (@hochu_dodomu) July 29, 2020

Как сообщал OBOZREVATEL, возле оккупированного Донецка вспыхнул масштабный пожар.