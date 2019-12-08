В "ЛНР" подгорает? Террористы устроили панику из-за надвигающихся танков ВСУ

Представитель террористов из так называемой "Луганской народной республики" Андрей Марочко заявил, что на Донецк со стороны Днепра выехала колонна украинских танков.

Видео он выложил на своем канале в Twitter. На кадрах видна военная техника, которую перебрасывают по железной дороге (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Украинские танки rt.com

Поезд с боевыми машинами сняли в Днепре из окна проезжавшего мимо автомобиля. Автор видеозаписи неизвестен, его голос изменен.

Снимающий утверждает, что колонна Т-64 и другой военной техники движется в направлении Донецка. "Целая колонна стоит техники боевой. На Донецк. Это мы разоружаемся. Т-64, "Мимозы", артустановки", – комментирует оператор.

Скриншот видео

📢Украина готовится к встрече...

Эшелон с танками в Днепре движется в сторону Донецка. pic.twitter.com/8wUdAlXij8 — Андрей Витальевич МАРОЧКО (@Marochko_Andrey) December 6, 2019

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как Совет национальной безопасности и обороны Украины на секретном, закрытом заседании 7 декабря утвердил основной сценарий развития ситуации на Донбассе.

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