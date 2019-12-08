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8 декабря • обновлено в 15:58
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В "ЛНР" подгорает? Террористы устроили панику из-за надвигающихся танков ВСУ

2.2т
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Представитель террористов из так называемой "Луганской народной республики" Андрей Марочко заявил, что на Донецк со стороны Днепра выехала колонна украинских танков.

Видео он выложил на своем канале в Twitter. На кадрах видна военная техника, которую перебрасывают по железной дороге (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Украинские танки

Украинские танки

rt.com

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Поезд с боевыми машинами сняли в Днепре из окна проезжавшего мимо автомобиля. Автор видеозаписи неизвестен, его голос изменен.

Снимающий утверждает, что колонна Т-64 и другой военной техники движется в направлении Донецка. "Целая колонна стоит техники боевой. На Донецк. Это мы разоружаемся. Т-64, "Мимозы", артустановки", – комментирует оператор.

В "ЛНР" подгорает? Террористы устроили панику из-за надвигающихся танков ВСУ

Скриншот видео

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как Совет национальной безопасности и обороны Украины на секретном, закрытом заседании 7 декабря утвердил основной сценарий развития ситуации на Донбассе.

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Автор
Алекс Шухарт
Тема
Отвод войск на Донбассе
Место
Украина
Тег
Донбасс
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Kirlackaj Viola
Kirlackaj Viola
Ага, это xoxлы так понимают разведение войск. А потом, когда оповещают о новых атошных трyпах , визжaт и xрюкaют о том, что виновны воины Донбасса.
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Великий Кормчий
Великий Кормчий
Ахахаха)))) "паника" у обзоса
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семенов Александр
семенов Александр
Т-64 ,это танк разработанный советскими конструкторами в далеком 1964 году то есть этой супертехнике уже более полувека
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