В "ЛНР" подгорает? Террористы устроили панику из-за надвигающихся танков ВСУ

Представитель террористов из так называемой "Луганской народной республики" Андрей Марочко заявил, что на Донецк со стороны Днепра выехала колонна украинских танков.
Видео он выложил на своем канале в Twitter. На кадрах видна военная техника, которую перебрасывают по железной дороге (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).
Украинские танки
rt.com
Поезд с боевыми машинами сняли в Днепре из окна проезжавшего мимо автомобиля. Автор видеозаписи неизвестен, его голос изменен.
Снимающий утверждает, что колонна Т-64 и другой военной техники движется в направлении Донецка. "Целая колонна стоит техники боевой. На Донецк. Это мы разоружаемся. Т-64, "Мимозы", артустановки", – комментирует оператор.
Скриншот видео
📢Украина готовится к встрече...— Андрей Витальевич МАРОЧКО (@Marochko_Andrey) December 6, 2019
Эшелон с танками в Днепре движется в сторону Донецка. pic.twitter.com/8wUdAlXij8
Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как Совет национальной безопасности и обороны Украины на секретном, закрытом заседании 7 декабря утвердил основной сценарий развития ситуации на Донбассе.
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