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25 ноября • обновлено в 08:44
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В "ДНР" набросились на "народного мэра" Горловки, сдавшего планы России

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Эдуард Матюха, который оказался украинским разведчиком и шпионил в "ДНР" пять лет, был "народным мэром" якобы всего три дня.

Об этом заявил так называемый депутат "Народного совета "ДНР" Владислав Бердичевский. Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в Facebook.

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"Этот, прости господи, "коммунист" и "народный мэр" на три дня – никто и звать его никак, ни к каким гостайнам он допущен не был, а весь вред для "ДНР", который он создал – заключался в воровстве и продаже гуманитарной муки, пока ему не дали по лапам. Кого он там сталкивал или стравливал, шут гороховый", – написал Бердичевский.

В "ДНР" набросились на "народного мэра" Горловки, сдавшего планы России

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Матюха рассказал, что РФ рассматривала возможность возрождения проекта "Новороссия". При этом Кремль планировал захватить Одесскую и Харьковскую области Украины.

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Автор
Екатерина Луговская
Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
Тег
ДНР
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Алоизович Петр
Алоизович Петр
Ничто не выдавало в Матюхе украинского разведчика. Разве что вышиванка и мешок спижженой муки за спиной. ЗЫ. Вислоухие, а чего это ваш редактор слово "вышиванка" подчеркивает как неправильное? Зрада? И зраду кстати тоже) Какой-то шпигунский редактор)
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Хо Хол
Хо Хол
Алоизович Петр, обос не пропускает написанные русскими буквами слова BOЙНА, ДHP, ЛHP. Свобода слова.
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Хо Хол
Хо Хол
После всех этих Жемчуговых и прочих "xepоев деверсантов", никого доверия к очередным шпиёнам oкpaины - нет.
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2
1
семенов Александр
семенов Александр
Все фрики ,почеиу то оказываются украинскими "анэнтамы-дивэрсантамы" которые ясен пень, ежедневно общаются с Путеным и он им докладывает о своих коварных планах ро очередному захвату Украины
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