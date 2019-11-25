В "ДНР" набросились на "народного мэра" Горловки, сдавшего планы России

Эдуард Матюха, который оказался украинским разведчиком и шпионил в "ДНР" пять лет, был "народным мэром" якобы всего три дня.

Об этом заявил так называемый депутат "Народного совета "ДНР" Владислав Бердичевский. Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в Facebook.

"Этот, прости господи, "коммунист" и "народный мэр" на три дня – никто и звать его никак, ни к каким гостайнам он допущен не был, а весь вред для "ДНР", который он создал – заключался в воровстве и продаже гуманитарной муки, пока ему не дали по лапам. Кого он там сталкивал или стравливал, шут гороховый", – написал Бердичевский.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Матюха рассказал, что РФ рассматривала возможность возрождения проекта "Новороссия". При этом Кремль планировал захватить Одесскую и Харьковскую области Украины.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!