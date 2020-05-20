Главная Новости
20 мая • обновлено в 22:45
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости расследований

В "ДНР" готовят трибунал для Зеленского: озвучены бредовые обвинения

4.7т
Читать материал на украинском

Террористы "ДНР" разразились идеей устроить "народный трибунал" для президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом заявила "депутатка" оккупированной части Донецкой области Елена Шишкина в среду, 20 мая.

Она также предъявила лидеру государства ряд бредовых обвинений, якобы он "виновен в геноциде, пропаганде войны, блокаде Донбасса, создании незаконных вооруженных формирований и использовании военных против гражданского населения". Разумеется, озвученные заявления не соответствуют действительности.

"Не за горами следующий народный трибунал. Но уже в отношении президента Украины Зеленского и его офиса", – пригрозила Шишкина.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Офис президента

Как писал OBOZREVATEL, накануне террористы "Л/ДНР" заявили о том, что привели в полную боевую готовность свои незаконные вооруженные формирования, пригрозив готовностью "передвинуть линию фронта".

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Автор
Кирилл Лютый
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина Донецк
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
11
21
Смешно
1
Интересно
1
Печально
3
Трэш
Расследования

Коронавирус. Самое важное

Новости расследований

Топ-публикации

Топ-блоги