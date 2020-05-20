В "ДНР" готовят трибунал для Зеленского: озвучены бредовые обвинения

Террористы "ДНР" разразились идеей устроить "народный трибунал" для президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом заявила "депутатка" оккупированной части Донецкой области Елена Шишкина в среду, 20 мая.

Она также предъявила лидеру государства ряд бредовых обвинений, якобы он "виновен в геноциде, пропаганде войны, блокаде Донбасса, создании незаконных вооруженных формирований и использовании военных против гражданского населения". Разумеется, озвученные заявления не соответствуют действительности.

"Не за горами следующий народный трибунал. Но уже в отношении президента Украины Зеленского и его офиса", – пригрозила Шишкина.

Владимир Зеленский Офис президента

Как писал OBOZREVATEL, накануне террористы "Л/ДНР" заявили о том, что привели в полную боевую готовность свои незаконные вооруженные формирования, пригрозив готовностью "передвинуть линию фронта".

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