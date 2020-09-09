В "ДНР" детей одели в форму "Юнармии" и заставили присягать на верность оккупантам

Террористы "ДНР" поставили под свои знамена детей в форме "Юнармии". (m.tyzhden.ua)

Оккупационные власти в отдельных районах Донецкой области продолжает проводить мероприятия, направленные на усиление милитаризации детей и молодежи.

На этот раз их заставили дать клятву на верность террористической "ДНР". На очередной такой факт в своем Telegram-канале обратил внимание офицер ВСУ полковник Анатолий Штефан (Штирлиц).

Он поделился скриншотом новости с пропагандистских ресурсов о "клятве на верность" так называемой республике и ее главарям, данной "юнармийцами" у подножия горы Саур-Могила.

"Оккупанты агрессивно делают из украинских детей пушечное мясо для своих войн", – прокомментировал это Штефан.

Скриншот статьи оккупантов. Telegram-канал Анатолий Штирлиц

По данным пропагандистов, на верность самопровозглашенной "ДНР" присягнули примерно 600 "юнармейцив". Судя со скриншота, мероприятие состоялось на днях, 7 или 8 сентября, на нем присутствовал и главарь террористов Денис Пушилин.

Оккупанты похвастались и фото, на котором молодые люди, одетые в форму "юных армейцев", выстроились в строю. Известно, что в "Юнармию" принимают детей с 8 лет. Самый старший возраст "юнармейцив" "ДНР" – 35 лет.

Пост офицера ВСУ. Telegram канал Анатолий Штирлиц

Как сообщал OBOZREVATEL, во временно аннексированном Россией Крыму детям устроили очередное "посвящение" в военизированную организацию "Юнармия". На опубликованных кадрах запечатлено, как школьники маршируют строем в российской военной форме и получают красные береты из рук русских захватчиков.

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