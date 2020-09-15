В деле о получении взятки помощником "слуги" Юрченко фигурирует несколько нардепов, – Сытник

В уголовном производстве о получении взятки помощником "слуги народа" Александра Юрченко фигурируют и другие народные депутаты.

Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытники в эфире программы "Свобода слова" на ICTV заявил, что официально по делу пока есть один подозреваемый, передает LIGA.net.

"На сегодняшний день действительно есть один человек, который является подозреваемым. Но это пока только предварительные выводы. И по делу также проходят другие подозреваемые. В том числе те лица, которые имеют особый статус, соответственно – относительно них подозрения должны подписываться специально уполномоченными лицами", – пояснил глава НАБУ.

Сытник добавил, что сейчас продолжается расследование, а подробную информацию правоохранители обнародуют в ближайшее время.

Также он рассказал, что во время расследования произошла утечка информации до того, как были представлены официальные данные.

Как сообщал OBOZREVATEL, несколько дней назад НАБУ задержало на взятке помощника Юрченко. Тот взял первые $13 тысяч (вся сумма составляла $200 тысяч), которые предусматривались за законопроект, связанный с бытовыми отходами.

Позднее стало известно, что генпрокурор Ирина Венедиктова якобы отказывается подписывать подозрение народному депутату.

Также была обнародована фамилия помощника нардепа – им оказался Иван Фищенко.

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