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10 июня • обновлено в 11:33
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В Черновицкой области иностранец устроил стрельбу на месте преступления и ранил копов. Фото

1.6т
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В Черновицкой области иностранец во время совершения преступления устроил перестрелку и ранил двух полицейских.

Для задержания злоумышленника привлекли спецподразделение КОРД, сообщает пресс-служба ГУ НПУ области.

"Оперативники получили информацию о том, что готовится разбойное нападение на частный дом. Во время отработки информация подтвердилась. Выяснилось, что планирует разбойное нападение 36-летний гражданин другой страны, который в 2010 году был приговорен к 11-ти годам лишения свободы за совершение тяжких преступлений на территории Одесской области, в том числе разбойного нападения", – говорится в сообщении.

Место преступления

Место преступления

Для задержания мужчина в доме была устроена засада. Так, в ночь на 10 июня злоумышленник проник в особняк через подвал.

"Когда он услышал фразу "Работает полиция", сразу попытался скрыться и начал стрелять в сторону полиции, в результате чего два бойца получили огнестрельные ранения. Чтобы задержать нападавшего, полицейские применили оружие в ответ", – отметили в полиции.

Место преступления

Место преступления

В результате перестрелки двоих полицейских ранили: в голову и голень. Нападавший получил ранения бедра. Все пострадавшие находятся в больницею. Решается вопрос о правовой квалификации события.

Место преступления

Место преступления

Полиция

Полиция

Пистолет

Пистолет

Дом, куда вломился преступник

Дом, куда вломился преступник

Место преступления

Место преступления

Как сообщал OBOZREVATEL, в Николаеве на улице Лазурной произошла стрельба на остановке общественного транспорта.

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Автор
Тимур Григоренко
Место
Украина Черновцы
Теги
криминал Национальная полиция Украины стрельба
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