В Черкасской области заживо сгорели два ребенка, третий – в реанимации

На Черкасщине произошел смертельный пожар. В огне погибли двое малолетних мальчиков, еще находится в реанимации.

Как сообщила в Facebook пресс-служба областного центра экстренной медицинской помощи, выжившая девочка получила 60% ожогов тела.

Частный дом вспыхнул в селе Медведевка Чигиринского района близко полудня, в понедельник, 18 ноября.

ck.dsns.gov.ua Дети заживо сгорели в огне

По предварительным данным, пожар произошел в результате возгорания обогревателя. Мать в это время находилась у соседки.

Facebook / Константин Проценко

Местные жители увидели дым из окон и быстро вынесли из горящего дома детей. Мальчиков 2 и 6 лет спасти не удалось.

ck.dsns.gov.ua Пожар случился через обогреватель

Восьмимесячного мальчика медики сразу транспортировали в ожоговое отделение Первой Черкасской городской больницы. Там его состояние удалось стабилизировать. После чего ребенка доставили в реанимационное отделение областной детской больницы в сопровождении полиции.

Скриншот с Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL, в городе Шостка Сумской области, при загадочных обстоятельствах погиб 12-летний мальчик.

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