В "бригаде-200" пополнение: в ВСУ показали ликвидированных террористов "ДНР"

Офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан (Штирлиц) опубликовал фото и назвал имена трех террористов, ликвидированных на Донбассе.

Об их смерти он сообщил на странице в Facebook. Так, 13 апреля "бригада-200" пополнилась очередным "бойцом" Игорем "Раком" Радченко из Цукурино Донецкой области.

Игорь Радченко

Игорь Радченко

Игорь Радченко

12 апреля был ликвидирован террорист Роман Ситницкий из Макеевки Донецкой области.

Роман Ситницкий

Роман Ситницкий

"11.04.19 г. "бригада-200" пополнилась очередным бойцом в р-не Трудовских, Донецк, Дмитрий Онычко из Амросиевки", — добавил Штефан.

Дмитрий Онычко

Дмитрий Онычко

Как сообщал OBOZREVATEL, Вооруженные силы Украины отбили нападение диверсионно-разведывательной группы врага на Мариупольском направлении, где идет война за независимость Украины.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!