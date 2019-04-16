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В "бригаде-200" пополнение: в ВСУ показали ликвидированных террористов "ДНР"

1.5тЧитать материал на украинском

Офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан (Штирлиц) опубликовал фото и назвал имена трех террористов, ликвидированных на Донбассе.

Об их смерти он сообщил на странице в Facebook. Так, 13 апреля "бригада-200" пополнилась очередным "бойцом" Игорем "Раком" Радченко из Цукурино Донецкой области.

Игорь Радченко

Игорь Радченко

Игорь Радченко

Игорь Радченко

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"Перемирие?" Офицер ВСУ показал обстрел украинских защитников "ДНРовцами"
Игорь Радченко

Игорь Радченко

12 апреля был ликвидирован террорист Роман Ситницкий из Макеевки Донецкой области.

Роман Ситницкий

Роман Ситницкий

Роман Ситницкий

Роман Ситницкий

"11.04.19 г. "бригада-200" пополнилась очередным бойцом в р-не Трудовских, Донецк, Дмитрий Онычко из Амросиевки", — добавил Штефан.

Дмитрий Онычко

Дмитрий Онычко

В "бригаде-200" пополнение: в ВСУ показали ликвидированных террористов "ДНР"
В "бригаде-200" пополнение: в ВСУ показали ликвидированных террористов "ДНР"
Дмитрий Онычко

Дмитрий Онычко

Как сообщал OBOZREVATEL, Вооруженные силы Украины отбили нападение диверсионно-разведывательной группы врага на Мариупольском направлении, где идет война за независимость Украины.

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Тема
Война на Донбассе
Персона
Анатолий Штефан
Место
Украина
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Дохнет скот и это здорово.
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М Олег
М Олег
Как можно зверски убивать шахтеров и еще этим хвастаться? Это же такие же граждане Украины, просто не согласные с гос. переворотом!!! А ВСУ трус, никогда с армией не воевали и вряд ли им это дано!!!
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
М Олег, бабке своей глухонемой расскажи
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