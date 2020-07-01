В бою на Донбассе пострадал воин ВСУ: украинские защитники ответили террористам

На Донбассе в среду, 1 июля, один воин Вооруженных сил Украины получил боевое травмирование.

За сутки наемники России четыре раза нарушили режим прекращения огня. Об этом на странице в Facebook сообщила пресс-служба Генштаба ВСУ.

"Подразделения Объединенных сил своевременно реагировали на вражеские вооруженные провокации и прицельным огнем заставляли противника отказаться от продолжения обстрелов", – сказано в сообщении. Потери боевиков уточняются.

Пострадавшего украинского защитника было оперативно доставлено в военно-медицинское учреждение эвакуационной техникой. Ему предоставлено надлежащую помощь, сообщили в Генеральном штабе.

Карта ООС

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", неподалеку населенных пунктов Орехово и Майское, боевики открыли огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Вблизи н.п. Пески, в районе ответственности группировки "Восток", враг применил запрещенные 120-ти мм минометы и автоматические станковые гранатометы.

После обеда оккупанты активизировались и на подступах к Авдеевке. Они использовали минометы 82-го калибра, ручные противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы, стрелковое оружие.

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Как сообщал OBOZREVATEL, в первый месяц лета 2020 года на Донбассе погибли четверо украинских военных.