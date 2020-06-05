В больнице "ЛНР" больных COVID-19 заселили к здоровым, назрел бунт – СМИ

В больнице оккупированного города Лутугино Луганской области назрел бунт, ведь там зараженных коронавирусом якобы подселяли к лицам, у которых не было этого заболевания.

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Об этом "Общественному радио" сообщил источник. По его данным, в больнице находились люди, которые проходили обсервацию, и некоторые из них уже хотел покинуть учреждение из-за плохих условий.

"В больнице все старое, помещения без горячей воды, палаты холодные. Также вместе со здоровыми людьми лечатся больные COVID-19, что очень всех возмутило", – подчеркнул источник.

В то же время, как отметил информатор, пациентам за территорию учреждения выходить не разрешали, ее охраняли террористы, которые подавляли попытки бунтов.

СМИ сообщило, что в больнице "ЛНР" больных COVID-19 заселили к здоровым, назрел бунт. Иллюстрация

По его словам, чтобы нормально поесть в больнице, надо платить или оккупантам, или медикам, которые купят что-то в магазине, потому что питание в учреждении плохое. Также источник сказал, что в так называемом Министерстве здравоохранения "ЛНР" все умалчивают и ложью хотят запутать людей, обещают, что всех отправят домой.

Как сообщал OBOZREVATEL, в апреле террористы "ЛНР" заявили о массой вспышке коронавируса в их рядах. По их словам, она началась после визита на оккупированную территорию Донбасса зараженных российских кураторов.

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