"Закрой рот и раздевайся!" На Житомирщине насильник бросил раненую жертву на рельсах

В городе Бердичев Житомирской области 15 февраля неизвестный с ножом напал на женщину, пытаясь ее изнасиловать.

В ходе борьбы он нанес ей ранения в шею, повалил на рельсы и убежал. Об этом на странице в Facebook сообщила сестра пострадавшей, подписанная в соцсети как Sophie la Sage.

Нападение произошло около 18:10 около железнодорожного вокзала.

"Мужчина 35-40 лет, рост около 170 см, среднего телосложения, одет в тёмную куртку, темные штаны и шапку, с трехдневной небритостью и легким перегаром.

Сначала спросил который час, прошел мимо, а потом догнал, напал с ножом со спины, сказал закрыть рот и раздеваться. Сестра начала сопротивляться", – написала пользовательница соцсети.

В Бердичеве насильник с ножом напал на женщину Espreso

Как писал OBOZREVATEL, в городе Жашков Черкасской области мужчина заманил в гостиничный номер несовершеннолетнюю и изнасиловал её. Мужчина также ограбил девушку и пытался убежать.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!