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В аэропорту Одессы проучили фанатку Путина: фотофакт

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В международном аэропорту Одессы сотрудники Госпогранслужбы не пропустили гражданку Российской Федерации, которая осуществляла информационно-подрывную деятельность в отношении Украины.

Как сообщает пресс-служба ГПСУ, во время оформления пассажиров авиарейса "Минск — Одесса", пограничники остановили уроженку Москвы.

"В отношении нее пограничники имели информацию, согласно которой женщина публично выражала сепаратистские взгляды, о чем свидетельствуют публикации на ее страницах в соцсетях", — сказано в сообщении.

Россиянке 1985 года рождения отказали в пересечении государственной границы Украины и сообщили о ней сотрудникам СБУ.

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В аэропорту Одессы проучили фанатку Путина: фотофакт

Как сообщал OBOZREVATEL, в апреле под Киевом иностранец выпрыгнул из поезда, чтобы убежать от пограничников.

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Тема
российская пропаганда
Место
УкраинаОдесса
Теги
ГоспогранслужбаГосударственная пограничная служба УкраиныСБУ
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Компасов Джип
Компасов Джип
А чо паспорт-то затерли?
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Животные...надо был ее повесить или сжечь...а лучше самолет сбить на подлете к Одессе...и чо дуру понесло к вам в зоопарк))
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Борисс Робот, животное...а разве Ярош не хочет..))повесить вашего президента???разве вы не сжигали людей в доме профсоюзов??разве это не вы сбили самолет???
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Борисс Робот
Борисс Робот
Сидоров Андрей, "надо был ее повесить или сжечь."... ты вначале определись а потом пиши... ПС когда определишься, можешь в деталях описать как бы ты хотел бы что бы она умерла... интересно почитать твои фантазии на тему убийства... может что то новое узнаем от ордынцев... по убийствам им никогда не было равных...
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