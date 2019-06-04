В аэропорту Одессы проучили фанатку Путина: фотофакт

В международном аэропорту Одессы сотрудники Госпогранслужбы не пропустили гражданку Российской Федерации, которая осуществляла информационно-подрывную деятельность в отношении Украины.

Как сообщает пресс-служба ГПСУ, во время оформления пассажиров авиарейса "Минск — Одесса", пограничники остановили уроженку Москвы.

"В отношении нее пограничники имели информацию, согласно которой женщина публично выражала сепаратистские взгляды, о чем свидетельствуют публикации на ее страницах в соцсетях", — сказано в сообщении.

Россиянке 1985 года рождения отказали в пересечении государственной границы Украины и сообщили о ней сотрудникам СБУ.

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Как сообщал OBOZREVATEL, в апреле под Киевом иностранец выпрыгнул из поезда, чтобы убежать от пограничников.

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