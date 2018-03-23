В Украине уже есть свой "Вагнер": экс-наемник сделал признание

Так называемые частные военные кампании уже фактически существуют в Украине в виде легализированных добробатов в составе силовых структур.

Об этом эфире ObozTV на условиях анонимности заявил экс-сотрудник одной из западных частных военных компаний.

"Фактическими ЧВК уже есть часть легализованных в структуре ВСУ и МВД добровольческих батальонов. Собственно, они уже имеют всю полноценную кадровую базу для ЧВК. И их надо будет дальше переформатировать в полноценные спецподразделения соответствующих силовых структур, - сейчас они таковыми не являются, - или они де-факто станут частными военными компаниями", - отметил бывший наемник.

По его словам, если в Украине не будут спешить с легализацией подобных компаний, эти структуры могут зарегистрироваться в странах, где такая деятельность законодательно регламентирована.

Кроме того, он выразил убеждение, что никаких проблем не возникнет с кадровым вопросом.

"По собственному опыту знаю, что у большинства тех, кто повоевал и остался жив, не будет более яркого воспоминания чем война, в которой они участвовали! Так называемый "Афганский синдром". Они не способны самореализоваться нигде и никогда. Такими были условия их воспитания и жизни. Смерть - это всегда самореализация. Уровень и условия, в которых она приходит - вот что важно. Давать смерть - это просто работа", - убежден военспец.

Также он добавил, что такую возможность стоит обеспечить и тем, кто получил определенные ранения в боевых действиях.

"Я бы даже сделал больше - переучить бойцов, которые в вследствие ранений получили определенные ограничения, и которым их ранения не мешают быть операторами БПЛА, РЛС. Даже создавать боевые машины для таких солдат", - заключил экс-наемник.

Подробности смотрите 24 марта в 12:30 в программе "Грани войны" на ObozTV.

Как сообщал "Обозреватель", ранее военный эксперт озвучил главную опасность легализации ЧВК в Украине.